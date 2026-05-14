Chloé Bernasconi: Pionierarbeit und Leidenschaft in der Schweizer Armee

Ein detaillierter Bericht über die Laufbahn von Chloé Bernasconi, die trotz bürokratischer Hürden ihren Weg in die Berufsunteroffiziersschule der Armee fand.

Chloé Bernasconi ist eine Frau, deren Lebensweg durch eine tiefe Leidenschaft für das Reiten und eine unerschütterliche Entschlossenheit geprägt ist. Ihr Weg in die Schweizer Armee begann nicht etwa durch eine klassische militärische Laufbahn, sondern durch ihre fundierte Expertise im Umgang mit Pferden.

Diese spezifischen Fachkenntnisse ermöglichten es ihr, die Rekrutenschule des Kompetenzzentrums Veterinärdienst und Armeetiere in Sand-Schönbühl zu absolvieren. Doch der Start war nicht ohne Hürden. Als Tessinerin musste sie zu Beginn erst einmal den Rekrutierungsoffizier von ihren Fähigkeiten und ihrer Eignung überzeugen, da ihre Muttersprache zunächst mit einer gewissen Skepsis betrachtet wurde. Dank ihrer Vorerfahrung als Grafikerin und Polydesignerin 3D, die sie bereits in den Kantonen Wallis und Bern ausgeübt hatte, verfügte sie jedoch über exzellente Kenntnisse in Französisch und Deutsch.

Diese sprachliche Flexibilität sowie ihre fachliche Kompetenz halfen ihr dabei, sich schnellstmöglich zu integrieren und eine Win-win-Situation zu schaffen, von der sowohl sie als auch die Armee profitierten. Ihre Begeisterung für die militärische Ausbildung war von Beginn an spürbar, was ihr schnell weitere Türen öffnete. Aufgrund ihrer herausragenden Leistungen und ihres enormen Engagements erhielt sie den Vorschlag, die Unteroffiziersschule zu besuchen, was sie erfolgreich abschloss und ihr den Rang eines Wachtmeisters einbrachte.

Doch Bernasconi wollte noch mehr erreichen und ihre Karriere vorantreiben. Sie absolvierte daraufhin die Offiziersschule der Logistiktruppen und übernahm die verantwortungsvolle Funktion einer Zugführerin. Ihr Aufstieg war steil, doch genau dieser Erfolg wurde ihr später fast zum Hindernis. Als sie den Wunsch äusserte, an der Berufsunteroffiziersschule der Armee (BUSA) in Herisau eine fachtechnische Ausbilderin zu werden, stiess sie auf eine bürokratische Mauer.

Die BUSA war zu diesem Zeitpunkt ausschliesslich Berufsunteroffizieren vorbehalten, während sie bereits den Rang einer Oberleutnant innehatte. Selbst ein offizieller Brief an die Departementschefin Amherd brachte keine sofortige Änderung der Regeln, und Bernasconi musste vorerst akzeptieren, dass dieser spezifische Weg für sie versperrt blieb. Sie kehrte daraufhin in ihr ziviles Leben zurück, doch ihr Traum vom fachlichen Ausbilderdienst blieb lebendig. Die Wende kam zwei Jahre später an ihrem Geburtstag durch einen unerwarteten Anruf aus Bern.

Die Behörden kündigten eine wesentliche Änderung im Militärgesetz an, die es nun auch Personen im Offiziersrang ermöglichen würde, an der BUSA teilzunehmen. Für Chloé Bernasconi war dies die Chance, die sie lange erwartet hatte. Heute, ein Jahr nach Beginn ihrer Ausbildung in Herisau, blickt sie mit grosser Begeisterung auf ihre Zeit zurück. Sie schätzt insbesondere den intensiven Erfahrungsaustausch mit Vertretern verschiedener Truppengattungen sowie die kameradschaftliche Zusammenarbeit.

Für sie steht an der BUSA nicht das traditionelle Führungshandwerk im Vordergrund, wie sie es als Offizierin gelernt hatte, sondern die praktische und technische Arbeit im Gelände. Es geht primär darum, als Fachperson anzupacken und fundiertes Wissen an andere weiterzugeben. Diese zweijährige Ausbildung, die sie bis Ende 2026 durchlaufen wird, bietet ihr die Möglichkeit, ihre technischen Kompetenzen auf ein neues Niveau zu heben. In Rückschau betont Chloé Bernasconi die immensen Vorteile des Militärdienstes, insbesondere für Freiwillige.

Sie sieht es als Privileg an, dass man sich die Truppe, in der man dienen möchte, in gewissem Masse wünschen kann. Dieser Aspekt, kombiniert mit der Eingliederung in eine starke Gemeinschaft und dem Erwerb von spezialisierten Fachkompetenzen, stellt für sie einen erheblichen Mehrwert dar, der auch im zivilen Berufsleben von grossem Nutzen ist. Gleichzeitig ist sie jedoch ehrlich gegenüber jungen Frauen, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten.

Sie macht deutlich, dass der Militärdienst eine bereichernde Erfahrung ist, aber nicht um jeden Preis eingegangen werden sollte. Die Anforderungen seien hoch, und die Messlatte sei für alle gleich, unabhängig vom Geschlecht. Wer sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, müsse bereit sein, die gleichen Leistungen wie jeder andere auch zu erbringen. Chloé Bernasconis Weg zeigt eindrucksvoll, dass Beharrlichkeit und Leidenschaft letztlich auch starre Strukturen aufbrechen können





polizeiCH / 🏆 29. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweizer Armee BUSA Chloé Bernasconi Veterinärdienst Frauen Im Militär

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ESC: Finnland und Griechenland im Finale – Israel schafft es trotz KritikIm ersten Halbfinal des Eurovision Song Contests qualifizierten sich die erwarteten Favoriten Finnland und Griechenland für das Finale. Überraschungen gab es mit Belgien, während Israel trotz politischer Diskussionen weiterkam. Die Schweizerin Veronica Fusaro tritt am Donnerstag an.

Read more »

China-Regierung erlaubt US-Außenminister Einreise nach China trotz SanktionenDie chinesische Regierung hat US-Außenminister Marco Rubio trotz chinesischer Sanktionen gegen ihn erlaubt, nach China zu reisen, nachdem er in seiner Zeit als US-Senator für Menschenrechte bei China-Themen aufgetreten war.

Read more »

Israels Armee beginnt neue Angriffe im SüdlibanonIsraels Militär hat eigenen Angaben zufolge trotz aktuell herrschender Waffenruhe neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in mehreren Gegenden im Südlibanon begonnen.

Read more »

Kinder in Libanon fühlen sich trotz Waffenruhe nicht sicherer -ramesAngriffe auf Zivilbevölkerung und Klimawandel in Deutschland: Diese sind die Top-News laut Schätzungen der ‘DEplus’-Redaktion

Read more »