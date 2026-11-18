Der SC Freiburg macht im CHL-Achtelfinal-Rückspiel in Genf die 5-Tore-Hypothek wett. Das Spiel endete 3:3, wodurch die Freiburger ins Viertelfinal gegen Skelleftea einziehen.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League stellte sich der SC Freiburg einer anspruchsvollen Aufgabe in Genf, bei der er eine Hypothek von fünf Toren aus dem Hinspiel abarbeiten musste. Das Spiel begann für die Gäste mit einem schnellen Erfolg, als Jimmy Vesey bereits nach zweieinhalb Minuten die Führung für Servette erzielte. Die Genfer Mannschaft zeigte sich jedoch zu abgebrüht in der Defensive, woraufhin der SC Freiburg das Spiel vollständig drehte und den Sieg perfektionierte.

Entscheidende Phasen im CHL-Achtelfinal

Die Freiburger Mannschaft demonstrierte ihre Stärke durch eine effektive Abwehrstrategie, die es den Genfern nicht erlaubte, entscheidende Angriffsmomente zu nutzen. Ludvig Johnson glich in der 36. Minute zwar kurzzeitig zum 1:1 aus, doch dies war nur eine vorübergehende Unterbrechung der Dominanz des SC Freiburg. Simas Ignatavicius stellte die Führung des Freiburger Teams kurz darauf wieder her, was den genfer Träumen von einem spektakulären Comeback einen vorzeitigen Dämpfer versetzte.

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Jesse Puljujärvi sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung, als er den Abstand auf 3:1 erhöhte. Gleichzeitig ließ Joren van Pottelberghe, der Torwart des SC Freiburg, den Raum für einen sechsten Feldspieler frei, um den Sieg endgültig zu sichern. Trotz dieses offensiven Zugewinns blieb die Freiburger Verteidigung diszipliniert und ließ keine Gefahr für den komfortablen Vorsprung aus dem Hinspiel aufkommen.

Stakeholder-Positionen und Spielverlauf

Die Performance des SC Freiburg zeigte, dass die Mannschaft trotz der initialen Rücklage die Nerven behielt und taktisch überlegen agierte. Die Genfer Mannschaft um Spieler wie Christoph Bertschy kämpfte bis zur letzten Minute, wobei Bertschy eine halbe Minute vor Schluss durch ein Tor ins leere Netz den Endstand auf 2:3 für das Gastspiel korrigierte. Dieser Moment unterstrich den Kampfgeist der Heimmannschaft, auch wenn er die Gesamtbilanz nicht mehr ändern konnte.

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Yannick Rathgeb markierte mit dem Tor zum 3:3 zur Schluss-Sirene einen letzten Höhepunkt der Begegnung, der das Freiburger Publikum freute. Dennoch war das Ergebnis für den SC Freiburg positiv, da die 5-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel erfolgreich abgearbeitet wurde. Die Konstanz der Freiburger Spieler in der Abwehr und ihre Effizienz im Angriff spielten eine entscheidende Rolle für den Erfolg.

Ausblick und Auswirkungen im Viertelfinal

Mit diesem Erfolg zieht der SC Freiburg in das Viertelfinal der Champions Hockey League ein, das ab dem 1. Dezember stattfinden wird. Dort wartet ein schwedischer Vertreter auf die Freiburger, wobei Skelleftea sich im anderen landesinternen Duell knapp mit insgesamt 5:4 gegen Rögle durchgesetzt hat. Diese Begegnung steht nun im Fokus der Vorbereitung der Freiburger Mannschaft.

Neben dem Fokus auf die Champions Hockey League steht für die Freiburger im National-League-Spielplan am Freitag ein Heimspiel gegen Rapperswil-Jona an. Gleichzeitig tritt Servette am selben Abend in Genf auswärts gegen den EV Zug an. Diese Spiele markieren den nächsten Schritt in den nationalen und internationalen Wettbewerben für die beteiligten Mannschaften.