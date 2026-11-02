Chinesische Luftwaffe enthüllt Y-20 B Kunpeng als Tanker

Die chinesische Luftwaffe zeigt erstmals offiziell die Xian Y-20 B Kunpeng mit Tankbehältern. Das Flugzeug kombiniert Transport und Luftbetankung mit WS-20 Triebwerken für größere Reichweite.

Die Chinesische Luftwaffe hat erstmals ein offizielles Foto des schweren Transportflugzeugs Xian Y-20 B Kunpeng veröffentlicht, das mit externen Behältern für die Luftbetankung ausgestattet ist. Diese Veröffentlichung markiert einen signifikanten Schritt in der Transparenz der militärischen Fähigkeiten Chinas, da der Status dieser spezifischen Tanker-Transportvariante zuvor nicht eindeutig dokumentiert war. Das Bild bestätigt die operative Integration dieser Dual-Use-Fähigkeiten in die Luftstreitkräfte der Volksrepublik.

Erste offizielle Sichtbarkeit des Flugzeugs

Laut Berichten der englischsprachigen Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post SCMP dient das Bild dem Nachweis der technischen Reife der Y-20 B in ihrer neuen Konfiguration. Staatliche chinesische Medien bestätigten zwar nicht explizit, dass es sich bei dem auf dem Foto gezeigten Exemplar zweifelsfrei um die Y-20 B handelt, betonten jedoch vorsichtig, dass das Militär ein Foto freigegeben habe, das offenbar erstmals ein schweres Transportflugzeug des Typs Y-20 B in den Farben der Chinesischen Luftwaffe mit den charakteristischen Außenbehältern zeigt. Diese Diskretion ist Teil der generellen Strategien der PLA, wobei die Freigabe dieses Bildes als erste offizielle Einräumung gewertet wird, dass diese Spezialisierung existiert und operational ist.

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Technische Überlegenheit durch WS-20 Triebwerk

Der entscheidende technische Unterschied zwischen der älteren Y-20 A und der neuen Y-20 B Kunpeng liegt in der Antriebstechnik. Während die Vorgängerversion noch mit russischen D-30KP-Series-II-Triebwerken ausgestattet ist, die jeweils einen Schub von 117,7 Kilonewton erzeugen, setzt die Y-20 B auf das im Inland entwickelte WS-20 Triebwerk. Dieses leistet 127,5 Kilonewton Schub. Die Einführung des WS-20 markiert einen strategischen Durchbruch, da China sich dadurch unabhängiger von russischen Lieferrungen macht und gleichzeitig die Effizienz sowie die Transportleistung der Flotte steigert. Militärforschungsunternehmen wie Janis bestätigen diese technischen Spezifikationen und die damit verbundene Leistungssteigerung.

Strategische Reichweite und operative Einsätze

Die Y-20 B Kunpeng, benannt nach einem sagenhaften Wesen der chinesischen Mythologie, das einen gigantischen Fisch in einen gewaltigen Vogel verwandelt, vereint Transportaufgaben mit Luftbetankung. Dies bietet der PLA einen entscheidenden strategischen Vorteil, da die geschätzte größere Reichweite des Flugzeugs bis zu 10.000 Kilometern beträgt. Diese Kapazität ermöglicht es China, Truppen, Fahrzeuge und Versorgungsgüter über weite Entfernungen zu verlegen, ohne auf ausländische Transportflugzeuge angewiesen zu sein. Ein belastbarer, offizieller maximaler Reichweitenwert unter voller Nutzlast ist zwar nicht öffentlich bekannt, die taktische Bedeutung dieser autonomy ist jedoch evident.

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China forschte seit den 1960er-Jahren an Luftbetankungstechnologien, doch erst Ende der 1980er-Jahre wurde diese Fähigkeit tatsächlich einsatzbereit. Die Integration der Tanker-Variante in die Y-20 B-Flotte erweitert die historischen Möglichkeiten erheblich. Die Verfügbarkeit einer eigenen, weitreichenden Tankerflotte auf Basis eines schweren Transportchassis reduziert die Abhängigkeit von begrenzten Spezialflugzeugen und erhöht die Flexibilität im Einsatz. Dies ist besonders relevant für die Projektionskraft über Regionen hinaus, die traditionell von der Infrastruktur anderer Nationen abhängen.

Einsätze in Zentralchina und historischer Transfer

Laut Janis wurden die ersten Exemplare der Y-20 B bereits 2024 auf dem Luftwaffenstützpunkt Kaifeng in der Provinz Henan in Zentralchina über Satellitenbilder gesichtet. Dies belegt, dass die Ausmusterung oder Aufrüstung auf Stützpunkten in Zentralchina stattfindet. Im April dieses Jahres wurde eine Y-20 B nach Südkorea geschickt, um die Überreste von zwölf chinesischen Freiwilligen zurückzuführen, die im Koreakrieg (1950 bis 1953) auf der Seite des kommunistischen Nordens gefallen waren. Diese Transporte wurden nach Shenyang durchgeführt und zeigen die bereits etablierte logistische Nutzung der Flotte.

Die Kombination aus strategischer Reichweite, nationalem Antriebssystem und der Fähigkeit zur Luftbetankung positioniert die Y-20 B Kunpeng als Schlüsselelement der modernen Luftfahrtdoktrin Chinas. Die Veröffentlichung des Fotos durch die Chinesische Luftwaffe unterstreicht den Willen, die eigene technologische Souveränität zu demonstrieren, während die Details zur genuen operationalen Verfügbarkeit weiterhin streng kontrolliert werden. Die Entwicklung markiert einen klaren Wandel weg von der Abhängigkeit von westlichen oder russischen Komponenten hin zu einer vollständig autarken, hochmodernen Luftwaffe.