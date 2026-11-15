Chinas Windenergie-Strategie gefährdet deutsche Arbeitsplätze und Wertschöpfung

Eine Roland-Berger-Studie warnt vor massiven wirtschaftlichen Schäden in Deutschland durch chinesische Konkurrenz im Windturbinenmarkt.

Eine im Mai erstellte Studie der Beratungsgesellschaft Roland Berger identifiziert den chinesischen Vorstoss in den europäischen Windturbinensektor als schwerwiegende Bedrohung für die heimische Industrie. Die Untersuchung belegt, dass die Ambitionen chinesischer Konzerne die Fertigungskapazitäten und die Systemsicherheit der kritischen Infrastruktur erheblich gefährden könnten. Allein im deutschen Markt drohen jährliche Verluste von bis zu 5,6 Milliarden Euro an hinzugefügtem Wert, während mehr als 55.000 qualifizierte Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Der Bericht, der aktuell in politischen Kreisen kursiert und auch dem Bundeskanzleramt vorlag, hebt die dringenden Risiken hervor, die mit dem Eindringen asiatischer Hersteller in den europäischen Markt verbunden sind.

Marktzutritt und strategische Expansion in Deutschland

Grosse chinesische Energieunternehmen intensivieren bereits ihre Präsenz auf deutschem Boden, um den Marktzugang zu sichern und lokale Standorte zu etablieren. Die Ming Yang Smart Energy Group hat ihre Europa-Zentrale explizit nach Hamburg verlegt, um nah am Geschehen zu sein. Parallel dazu operiert die Envision Group sowohl aus Hamburg als auch aus Bochum, um ihre operative Reichweite zu maximieren. Diese Konzerne kommunizieren klar den Nutzen kostengünstigerer Anlagen, die nach eigenen Angaben den Strompreis für die Endverbraucher positiv beeinflussen sollten. Trotz bisheriger Erfolge bei der Standortwahl konnten chinesische Unternehmen noch keine grösseren Auftragsvolumina an Land ziehen, da regulatorische Hürden weiterhin bestehen.

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Sicherheitshürden und regulatorische Massnahmen

Trotz der strategischen Platzierung scheiterten erste grossangelegte Projekte an Sicherheitsbedenken der Behörden und politischer Kontrolle. Im Vereinigten Königreich blockierte die Regierung dieses Jahr aus Sicherheitsgründen den Bau einer Fabrik der Ming Yang in Schottland. Auch in Deutschland zeigten sich regulatorische Massnahmen wirksam, als der Offshore-Entwickler Luxcara seine Pläne für den Einsatz von Turbinen des chinesischen Unternehmens aufgab. Dieser Rückzug erfolgte unmittelbar, nachdem die Bundesregierung das Vorhaben einer intensiven Prüfung unterzogen hatte. Diese Vorfälle illustrieren die wachsende Skepsis gegenüber der Integration fremder Technologiekonzerne in sicherheitsrelevante Infrastrukturen.

Wettbewerbsverzerrung durch staatliche Subventionen

Die Studie weist auf fundamentale Ungleichheiten im globalen Wettbewerb hin, die europäische Hersteller in eine existenzielle Notlage drängen. Chinesische Windenergieentwickler verzeichnen gegenüber Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten einen Kostenvorteil von 35 Prozent. Dieser Wettbewerbsnachteil wird durch massive staatliche Unterstützung verschärft, da chinesische Anbieter bis zu viermal höhere Subventionen erhalten als ihre europäischen Konkurrenten. Der Maschinenbauverband VDMA arbeitet derzeit an einer eigenen Analyse zu diesem Thema, die für Dezember angekündigt ist, um die Lage genauer zu quantifizieren. Ein Sprecher von Roland Berger bestätigte, dass die Studie weder mit Bloomberg noch mit dem Kanzleramt geteilt wurde, was die interne Natur der Untersuchung unterstreicht.

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Kritische Abhängigkeiten in der Energiewende

Die europäische Windindustrie repräsentiert den letzten grossen Sektor der erneuerbaren Energien mit einer relevanten Fertigungsbasis auf dem Kontinent. Während die Produktion von Solarmodulen und Batterien bereits stark in China konzentriert ist, stellt die Windkraft ein wichtiges Standbein der Energiesicherheit dar. Europa ist sowohl bei fossilen Brennstoffen als auch bei anderer grüner Energietechnologie stark auf Importe angewiesen. Die Studie warnt davor, dass der Windindustrie dasselbe Schicksal blühen könnte wie den meisten europäischen Solarunternehmen, die durch den chinesischen Marktdruck aus dem Wettbewerb gedrängt wurden. Der Verlust der industriellen Basis würde die strategische Autonomie der Region weiter aushöhlen.

Technologische Risiken und Gegenstrategien

Neben den wirtschaftlichen Gefahren bestehen ernsthafte Bedenken bezüglich der langfristigen Versorgungssicherheit und technischen Kontrolle. Die Hersteller behalten die Hoheit über versorgungskritische Systeme, was potenzielle Sicherheitslücken impliziert. China selbst unternimmt Anstrengungen, seine eigene kritische Infrastruktur vor äusserer Einflussnahme zu schützen, indem europäische Komponenten durch heimische Ausrüstung ersetzt werden. Ein Bericht von Bloomberg im vergangenen Monat deutete an, dass dieser Wechsel auch aus Gründen der Sicherheit und Kontrolle erfolgt. Die deutsche Bundesregierung lehnte eine direkte Stellungnahme zum Report ab, betonte jedoch, dass Deutschland sich auf europäischer Ebene grundsätzlich für faire Wettbewerbsbedingungen und gleichen Marktzugang einsetzt.