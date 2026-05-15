The Chinese president, Xi Jinping, warns US president Donald Trump of the danger that the Taiwan issue can pose to China-US relations. Trump and Russian president Vladimir Putin are also having a meeting in China.

Chinas Staatschef warnt Trump vor Konflikt um Taiwan. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump macht der chinesische Staatschef Xi klar, dass die Taiwan-Frage die Beziehung zwischen seinem Land und den USA in eine 'eher schængliche Lage bringen' ködnöd.

Ob und was Trump auf Xis Überlegungen entgegnet hat, ist nicht bekannt. Die USA spielen in Bezug auf Taiwan eine wichtige Rolle – unter anderem, weil sie trotz grosser Kritik Pekings Taiwan mit Waffen beliefern. Die Klinke geben sich US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Peking nicht in die Hand. Aber 'ganz bald' werde auch das russische Staatsoberhaupt nach China reisen, heisst es nun aus dem Kreml.

Es ist eine interessante Szene, die sich heute Morgen im Regierungssitz Zhongnanhai in Peking abspielt, wo Normalsterbliche keinen Zutritt haben. Xi Jinping zeigt seinem Gast Donald Trump den Garten mit seinen 300 Jahre alten Bäumen.

'Bringen Sie auch andere Präsidenten hierher? ', fragt der Amerikaner den Chinesen angeblich. 'Nein', antwortet Xi





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