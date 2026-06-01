Chinas Industrie wächst weiter, aber Exporte schrumpfen erstmals seit fünf Monaten

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Chinas Industrie bleibt über der Wachstumsschwelle, zeigt aber nachlassenden Schwung. Während die Produktion und Aufträge zunehmen, geht das Exportgeschäft zurück, und die Beschäftigung sinkt auf ein Fünf-Monats-Tief.

Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex ( PMI ) von RatingDog fiel im Mai auf 51,8 Punkte, nach 52,2 Zählern im April, wie aus der am Montag veröffentlichten Umfrage hervorgeht.

Der Wert übertraf die Analystenprognose von 51,6 Punkten und blieb den sechsten Monat in Folge über der Marke von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Interessanterweise zeigte die offizielle Regierungsumfrage vom Sonntag dagegen eine Stagnation der Industrieaktivität bei exakt 50 Punkten, was einen unterschiedlichen Blick auf die chinesische Industrie offenbart. Während die Produktion und die Neuaufträge insgesamt weiter stiegen, schrumpfte das Exportgeschäft erstmals seit fünf Monaten.

Dies wird als frühes Zeichen dafür gewertet, dass steigende Energiepreise die weltweite Nachfrage nach chinesischen Gütern belasten könnten. Gleichzeitig ließ der Preisdruck nach, was den Unternehmen etwas Erleichterung bei den Kosten und der Preisgestaltung verschaffte. Insgesamt setzte der Industriesektor seine Expansion im Mai fort, wenn auch in einem geringeren Tempo, so Yao Yu, Gründer von RatingDog. Die Beschäftigung in den Fabriken fiel unterdessen auf ein Fünf-Monats-Tief.

Zwar blieben die Hersteller mit Blick auf die Produktion in den kommenden zwölf Monaten optimistisch, die Zuversicht trübte sich im Vergleich zum April jedoch ein. Diese gemischten Signale deuten auf eineIndustrie hin, die sich trotz globaler Herausforderungen behauptet, jedoch mit zunehmenden Unsicherheiten hinsichtlich der Exporte und der Beschäftigung. Der PMI, der auf Umfragen unter Managern in Hunderten von Unternehmen basiert, gilt als wichtiger Frühindikator für die Wirtschaftsaktivität. Ein Wert über 50 zeigt Expansion, darunter Kontraktion.

Die Divergenz zwischen dem privaten und dem offiziellen Index könnte auf unterschiedliche Befragungskreise oder Methoden zurückzuführen sein, unterstreicht aber die Notwendigkeit, die Entwicklung genau zu beobachten. Die nachlassenden Inflationsrisiken bieten zumindest kurzfristig etwas Spielraum für die Unternehmen, während die sinkende Beschäftigung und das schrumpfende Exportgeschäft auf längerfristige strukturelle Probleme hinweisen könnten. Insgesamt bleibt die chinesische Industrie in einer Phase des moderat positiven Wachstums, jedoch mit abnehmendem Schwung und wachsenden globalen Risiken





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