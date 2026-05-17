China-USA-Studienstreit - Förderung oder Rivalität?

Im Gegensatz zum vor Covid-Zeiten fallen auch chinesische Studierende aus, was zu Kosteneffizienz und Retreadorganisationen führen kann.

Ein 20-jähriger Mathematikstudent, der gerade den Campus der renommierten Fudan Universität in Shanghai verlässt, plant ein Masterstudium im Ausland, aber nicht in den USA, weil er von dort lebend zurückkehren nicht sicher sei.

Seine Zuspitzung zeigt das Counselorschema bei den Studentinnen und Studenten hier. Auch eine 20-jährige Wirtschaftsstudentin sagt: «Ich habe Bedenken bezüglich der Sicherheit, deshalb denke ich gar nicht erst über ein Studium in den USA nach. » Abnehmendes Interesse, da zu gefährlich, zu unsicher und zu teuer sei es heute für viele, in den USA zu studieren. Verschiedene Agenturen, die Studienplätze vermitteln, sprechen dies gegenüber SRF.

Früher hätte man die Mühen und Kosten für einen Abschluss in den USA noch als eine Investmentgesehen. Dieser garantiere heute aber nicht mehr unbedingt einen besseren Job. Auch deshalb geht die Zahl der Chinesinnen und Chinesen, die in den USA studieren, deutlich zurück





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Studienstreit Zwischen China Und USA Studenten-Studienentzug Aus USA Rivalität Zwischen China Und USA Politische Unsicherheit Visumprobleme

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