Ein Bericht deutet darauf hin, dass China die Auslieferung von Airbus-Flugzeugen zurückhält, um die europäische Zertifizierung des heimischen Flugzeugs Comac C919 voranzutreiben. Gleichzeitig arbeitet das Land an einer eigenen Triebwerksproduktion und hat China Eastern als Partner für die C919 gewonnen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg soll China die Auslieferung von Airbus -Flugzeugen verzögert haben, um die Zertifizierung des eigenen Mittelstreckenjets Comac C919 bei der europäischen Luftfahrt behörde EASA zu beschleunigen.

Demnach hat die chinesische Regierung bestimmte Genehmigungen für Airbus-Auslieferungen nur schleppend erteilt, was etwa 20 Flugzeuge betroffen haben soll. Airbus hatte bereits im ersten Quartal 2024 von Verzögerungen bei Auslieferungen nach China gesprochen. Die EASA hatte Anfang 2026 mit Evaluierungsflügen der Comac C919 begonnen, betonte aber, dass eine vollständige Zertifizierung noch drei bis fünf Jahre dauern könnte. Eine europäische Zulassung wäre ein entscheidender Schritt für den chinesischen Flugzeughersteller Comac, um international expandieren zu können.

Gleichzeitig arbeitet China daran, endlich ein eigenes Triebwerk für die C919 zu produzieren, um von ausländischen Lieferanten unabhängiger zu werden. Zudem hat Comac die Fluggesellschaft China Eastern Airlines als wichtigen Partner für die weitere Streckung der C919 gewonnen, was die Commercialisierung des Jets im heimischen Markt stärken soll. Diese Maßnahmen zeigen Chinas Bestreben, seine Luftfahrtindustrie stärker zu kontrollieren und unabhängiger von westlichen Herstellern und Behörden zu werden.

Der geopolitische Aspekt dieser Entwicklung ist nicht zu unterschätzen, da China mit der C919 ein eigenes Großprojekt im globalen Flugzeugmarkt etablieren möchte, der bisher von Airbus und Boeing dominiert wird. Die geschilderten Verzögerungen bei Airbus-Lieferungen, sofern sie tatsächlich als Druckmittel eingesetzt wurden, unterstreichen die Entschlossenheit Chinas, technologische Souveränität zu erreichen.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob die EASA-Zertifizierung tatsächlich innerhalb des genannten Zeitrahmens gelingt, da die Comac C919 bisher noch keine umfassende internationale Erfahrung besitzt und strengere Sicherheitsstandards erfüllen muss. Die Zusammenarbeit mit China Eastern Airlines ist ein positives Signal für die Marktakzeptanz der C919 im Inland, doch für den globalen Erfolg sind auch Tickets in den großen internationalen Märkten wie Europa und Nordamerika unerlässlich.

Insgesamt spiegelt diese Nachricht den anhaltenden Wettbewerb im Bereich der zivilen Luftfahrt wider, bei dem China langsam, aber sicher zu einem ernsthaften Konkurrenten für die etablierten Hersteller heranwächst. Die strategischen Schritte Chinas, von der Beschleunigung von Zulassungen bis zur Entwicklung eigener Triebwerke, sind Teil eines größeren Plans, die Abhängigkeit im Hochtechnologiebereich zu verringern. Gleichzeitig zeigt sich, dass regulatorische Prozesse und internationale Zertifizierungen weiterhin eine zentrale Rolle spielen und nicht einfach durch politischen Druck umgangen werden können.

Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob die Comac C919 tatsächlich eine globale Alternative zu Airbus und Boeing werden kann





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