China hat dementiert, dass die Volksrepublik russische Soldaten für den Ukraine-Krieg ausgebildet haben soll. Lin Jian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sprach bei einem täglichen Briefing der Behörde.

China hat Aussagen der EU-Aussenbeauftragten Kaja Kallas dementiert, wonach die Volksrepublik russische Soldaten für den Ukraine-Krieg ausgebildet haben soll. Lin Jian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, spricht beim täglichen Briefing der Behörde.

Diese Behauptungen entbehren jeder faktischen Grundlage, sagte Aussenamtssprecher Lin Jian in Peking. Berichte zufolge habe das chinesische Militär russische Militärangehörige für den Kampf in der Ukraine ausgebildet. Man prüfe nun sorgfältig die möglichen Auswirkungen. Beamter erklärte, es habe diese Trainingsaktivitäten an mehreren Orten in China gegeben und es seien mehrere Hundert russische Soldaten ausgebildet worden.

Einige von ihnen seien später im China verurteilt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bislang nicht und gibt Moskau durch seine Haltung Rückendeckung. Der Volksrepublik wurde ausserdem immer wieder vorgeworfen, die russische Militärindustrie durch die Lieferung wichtiger Güter, die für zivile, aber auch militärische Zwecke einsetzbar sind, zu unterstützen





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