Chile und Kolumbien trennen sich nach einem ausgeglichenen Spiel mit 0:0. Die Teams zeigten Defensivstärke, wobei Wechsel und Freistöße das Bild bestimmten.

Das Länderspiel zwischen Chile und Kolumbien endete mit einem torlosen Unentschieden. Beide Teams zeigten im Verlauf des Matches eine starke defensive Ausrichtung, was zu einer knappen Bilanz führte. Die Partie bot zahlreiche Taktikenwechsel und Standardballsituationen, doch die entscheidenden Treffer blieben aus.

Der Spielverlauf und die Tore

Zum Ende der zweiten Halbzeit stand es unentschieden 0:0. Zuvor war bereits die erste Halbzeit mit diesem Ergebnis beendet. In der Schlussphase gab der vierte Offizielle zwei Minuten Nachspielzeit an. Kolumbiens Luis Suárez versuchte noch einen Distanzschuss, der jedoch knapp links am Tor vorbeiging.

Also read EM-Qualifikation: Polen und Schweden enden mit 1:1 Unentschieden

Wechsel und Teamstruktur

Chile führte mehrere Spielerwechsel durch, um die Partie zu gestalten. Thomas Dean kam für Gabriel Suazo ins Spiel. Rodrigo Echeverría ersetzte Lucas Cepeda. Maximiliano Gutiérrez wurde für Nils Reichmuth eingewechselt. Kolumbien reagierte ebenfalls mit Personalieauswechseln. Samuel Velásquez löste Juan Cabab ab. Camilo Durán spielte ab jetzt für Camilo Mena. Devis Vásquez kam für Aldair Quintana.

Chancen und Torschüsse

Kolumbien schuf sich die besseren Torchancen im Angriff. Daniel Mosquera köpfte aus der Strafraummitte, doch der Ball ging knapp drüber. Die Vorlage kam von Matías Orozco nach einer Ecke. Orozco selbst schoss später mit dem rechten Fuß aus der Distanz, wurde aber abgeblockt. Juan Rengifo scheiterte mit einem linken Schuss aus der Ferne, den der Keeper hielt. Ein weiterer Versuch von Rengifo nach einem direkten Freistoss landete ebenfalls knapp über dem Tor.

Advertisement

Fouls und Standardsituationen

Das Spiel war von vielen Unterbrechungen geprägt. Jhon Lucumí verursachte ein Foul für Kolumbien. Gabriel Suazo wurde zweimal für Fouls von Chile bemängelt. Darío Osorio und Gonzalo Tapia von Chile begingen ebenfalls Fehler. Im Gegenzug wurden viele Freistöße zugesprochen. Lucas Cepeda, Iván Román, César Pérez und Nils Reichmuth erhielten für Chile Positionen auf dem Platz. Matías Orozco und Jhon Solís repräsentierten Kolumbien bei Standards.

Fazit und Ausblick

Die Defensive beider Nationalteams hielt stand. Keine Mannschaft konnte die Nerven im entscheidenden Moment bewahren. Die Punkteverteilung war fair. Beide Teams gingen als unentschieden vom Platz. Die Leistung zeigte Potenzial für weitere Spiele.