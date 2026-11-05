Chikungunya in der Schweiz: Erste lokale Infektionen bestätigt

Die Schweizer Behörden melden erstmals lokale Chikungunya-Infektionen im Tessin. Was ist die Ursache, wie gefährlich ist die Erkrankung und welche Schutzmaßnahmen raten Experten?

Die Gesundheitsbehörden des Kantons Tessin haben am Mittwoch bestätigt, dass erstmals in der Schweiz vier lokale Chikungunya -Infektionen nachgewiesen wurden. Die Ansteckungen ereigneten sich Ende Sommers in der Magadinoebene in der Nähe von Bellinzona. Die betroffenen Personen leben in derselben Straße, was auf eine lokale Übertragungskette hindeutet.

Lokale Ausbreitung über Tigermücken

Laut der Fachhochschule SUPSI im Tessin erfolgte die Ansteckung durch die asiatische Tigermücke. Diese Insektenart stammt ursprünglich aus tropischen und subtropischen Regionen in Süd- und Südostasien, hat sich jedoch weltweit ausgebreitet und ist seit Anfang der 2000er-Jahre auch in der Schweiz präsent. Die vier Patienten hatten sich zuvor in einem Risikogebiet angesteckt und das Virus mit in die Schweiz gebracht.

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Eine infizierte Mücke übertrug den Erreger durch weitere Stiche auf andere Personen in der direkten Umgebung. Eine direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist laut den zuständigen Stellen nicht möglich. Die Tigermücke fungiert somit als zwingender Überträger zwischen den infizierten Reisenden und der lokalen Bevölkerung.

Symptome und Krankheitsverlauf

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erläutert, dass die Symptome der Chikungunya-Erkrankung meist sieben bis neun Tage nach dem Stich einer infizierten Mücke auftreten. Zu den typischen Anzeichen gehören hohes Fieber, starke Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Kopfschmerzen. In einigen Fällen tritt zusätzlich ein Hautausschlag auf.

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Der Krankheitsverlauf ist in der Regel mild und für die meisten Menschen ungefährlich. Die vier im Tessin diagnostizierten Personen erholten sich gut, wobei sie lediglich über anhaltende Gelenkbeschwerden klagten. Es gibt jedoch keine wirksamen Medikamente zur direkten Behandlung des Virus. Die Beschwerden können ausschließlich durch fiebersenkende und schmerzstillende Präparate gelindert werden.

Gefährdete Gruppen und Langzeitfolgen

In seltenen Fällen können die Gelenkschmerzen über Wochen bis Monate anhalten, was die Lebensqualität erheblich einschränkt. Besonders Neugeborene, ältere Menschen und Personen mit chronischen Vorerkrankungen weisen teilweise einen schwereren Verlauf der Krankheit auf. Die Gesundheitsbehörden stufen das aktuelle Risiko für die breite Bevölkerung jedoch als sehr gering ein, da die Fallzahlen niedrig sind und die Mückensaison bald endet.

Aus den einzelnen lokalen Übertragungen lässt sich laut dem BAG keine landesweite Ausbreitung ableiten. Im Kanton Tessin werden dennoch lokale Maßnahmen zur Bekämpfung der verbliebenen Mückenpopulation ergriffen. Gelegentlich können während der restlichen Mückensaison weitere Einzelfälle auftreten, ohne dass eine größere Epidemie befürchtet werden muss.

Prävention und Impfung

Der Schutz vor Mückenstichen bleibt die wichtigste präventive Maßnahme, insbesondere bei Reisen in betroffene Gebiete. Dazu gehören der Einsatz von Insektensprays, das Tragen langärmliger Kleidung und die Nutzung von Moskitonetzen während der Nacht. Das Chikungunya-Fieber ist endemisch in zahlreichen Ländern Afrikas, in Indien, im Pazifik sowie in Teilen Amerikas und Europas.

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Seit April ist in der Schweiz ein Impfstoff gegen Chikungunya zugelassen. Das Schweizerische Expertenkomitee für Reisemedizin empfiehlt die Impfung für Reisen in aktuelle Chikungunya-Ausbruchsgebiete. Wer nach einem Aufenthalt in Risikogebieten Symptome bemerkt, sollte seine Hausärztin oder seinen Hausarzt auf die Reise hinweisen und sich weiterhin konsequent vor Mückenstichen schützen.