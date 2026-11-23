Peter Knogl erreicht zum dritten Mal in Folge den ersten Platz bei La Liste 2027. Das Basler Cheval Blanc teilt sich die Führung mit internationalen Spitzenhäusern.

Das Hotel Cheval Blanc in Basel sichert sich mit seiner Gastronomie erneut die absolute Weltspitze. Küchenchef Peter Knogl führt die Rangliste La Liste 2027 an und verteidigt damit seinen Titel als bestes Restaurant der Welt. Diese Auszeichnung stellt einen historischen Meilenstein dar, da das Cheval Blanc das erste Schweizer Unternehmen ist, das diese führende Position drei Jahre in Folge einnimmt. Zuvor hatte Knogl im Jahr 2024 noch den zweiten Platz belegt, bevor er ab 2025 die Weltspitze übernahm.

Peter Knogl dominiert die La Liste 2027

Küchenchef Peter Knogl bleibt auch in der aktuellen Jahreswertung unangefochten an der Spitze. Die Organisatoren des Rankings heben speziell seine Saucen von seltener Tiefe sowie seine französische Küche mit asiatischen Akzenten hervor. Knogl arbeitet seit dem Jahr 2007 im Cheval Blanc und hat sich dort eine exzellente Reputation aufgebaut. Seine kulinarische Leistung wird mit neunzehn Gault Millau-Punkten und drei Michelin-Sternen honoriert. Trotz des weltweiten Erfolgs reagiert der Koch mit großer Bescheidenheit. Gegenüber dem Ranking-Verlag erklärt er knapp, dass es sich bei ihrem Haus einfach um ein gutes Restaurant handelt.

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Gleichstand mit internationalen Konkurrenten

Die Auszeichnung als Nummer eins ist bei La Liste nicht exklusiv vergeben, was zu einem ungewohnten Gleichstand führt. Neben dem Cheval Blanc teilen sich zwei weitere etablierte Häuser die Spitzenposition. Das Restaurant L'Assiette Champenoise unter der Leitung von Arnaud Lallement in Tinqueux bei Reims liegt punktegleich vorne. Ebenfalls im Spitzenteam vertreten ist das Tokioter Sushi Saito. Zusätzlich hat sich der schwedische Koch Björn Frantzén in Stockholm wieder in der absoluten Spitzengruppe behauptet. Diese Aufteilung der ersten Plätze unterstreicht die globale Qualität der modernen Haute Cuisine.

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Schweizer und internationale Präsenz an der Spitze

Die Schweizer Szene ist mit weiteren Häusern in der oberen Liga stark vertreten. Die Schwarzwaldstube in Baiersbronn hält sich mit Küchenchef Torsten Michel seit vier Jahren ununterbrochen an der weltweiten Spitze. Die Liste umfasst zudem renommierte Adressen wie Guy Savoy in Paris, Da Vittorio in Brusaporto und Le Bernardin in New York. Weitere namhafte Namen in der vorderen Riege sind das Restaurant von Martín Berasategui in Lasarte-Oria, SingleThread in Healdsburg, Matsukawa in Tokio, Lung King Heen in Hongkong und Robuchon au Dôme in Macau. Diese Vielfalt zeigt die internationale Dimension der besten kulinarischen Institutionen.

Methodik der La Liste ohne eigene Tester

Das Pariser Team hinter La Liste verzichtet vollständig auf den Einsatz eigener Testerinnen und Tester. Stattdessen analysiert die Redaktion die Daten von über elfhundert Quellen. Zu diesen Quellen zählen Restaurantführer wie Michelin und GaultMillau, Kritiken in diversen Medien sowie ausgewählte Online-Bewertungsplattformen. Die einzelnen Bewertungen werden auf einer Skala von null bis hundert Punkten zusammengeführt. Verantwortliche sprechen von einem Konsens vieler Stimmen, der das Urteil einzelner Kritiker ersetzt. Aufgrund dieses Methodik-ansatzes können mehrere Restaurants dieselbe Höchstnote erreichen.