Chery Tiggo 7 Start in der Schweiz: Preise und Hybrid-Details

Ab Oktober 2026 bietet Chery den Tiggo 7 in der Schweiz an. Hybride SUVs ab 33'990 Franken mit vollem Standard und fünf Sternen im Crashtest.

Der chinesische Automobilkonzern Chery betritt am 14. Oktober 2026 den Schweiz er Markt für kompakte Familien-SUVs mit dem neuen Modell Tiggo 7. Importeur Luxi Motors hat das Fahrzeug bereits bei neun Händlern im Land verfügbar gemacht, um die wachsende Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen zu bedienen. Dieser Schritt markiert eine signifikante Expansion des Unternehmens, das weltweit über 100'000 Mitarbeiter beschäftigt und seine Produkte in mehr als 130 Länder exportiert.

Tiggo 7 Technik und Reichweiten

Der Tiggo 7 ist in zwei unterschiedlichen elektrifizierten Varianten erhältlich, wobei Kunden zwischen einem Vollhybrid und einem Plug-in-Hybrid wählen können. Die stärkere Plug-in-Variante (PHEV) entwickelt eine Systemleistung von 205 kW beziehungsweise 279 PS und ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 90 Kilometern im Alltag. Die kombinierte Gesamtreichweite beträgt bis zu 1200 Kilometer, was lange Tankstopps weitgehend überflüssig macht. Eine intelligente Sprachsteuerung reagiert auf den Befehl Hello Chery und steuert verschiedene Funktionen des Fahrzeugs intuitiv.

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Preise und Serienausstattung

Luxi Motors verlangt für den schwächeren Vollhybrid mit 165 kW einen Preis von 33'990 Franken. Der leistungsfähigere Plug-in-Hybrid kostet ab 37'990 Franken und bietet selbst im Basispreis eine umfangreiche Ausstattung. Zum Standard gehören beheizte und belüftete Vordersitze sowie ein riesiges Panoramadach mit einer Fläche von 1.1 Quadratmetern, das den Innenraum mit natürlichem Licht flutet. Zusätzlich sorgt eine 360-Grad-Rundumsichtkamera für Sicherheit beim Einparken und schützt die Karosserie vor Beschädigungen.

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Fahrkomfort und Sicherheitsstandards

Chery hat das Fahrwerk des Tiggo 7 speziell auf europäische Anforderungen abgestimmt, um sowohl Komfort als auch Stabilität zu gewährleisten. Das Fahrwerk glättet Querfugen auf Autobahnen souverän und minimiert Wankbewegungen in schnellen Kurven. Das Heckvolumen beträgt mindestens 475 Liter und bietet ausreichend Platz für das Reisegepäck einer vierköpfigen Familie. Im Euro-NCAP-Crashtest erzielte das Modell die maximal möglichen fünf Sterne, was die hohe Sicherheit des Fahrzeugs unterstreicht.

Marktpositionierung und Servicekonzept

Neben dem eigenen Aufbau betreibt Chery weltweit sechs Designzentren und intensiviert Kooperationen im Bereich intelligenter Technologien und vernetztes Fahren. Für den Service und Verkauf in der Schweiz setzen etablierte Garagenbetriebe auf kurze Wege und vertrauenswürdige Wartung. Diese Strategie soll das Vertrauen der Kunden stärken und den Einstieg in den hoch kompetitiven Markt erleichtern. Ob sich der Tiggo 7 gegen bestehende Konkurrenzmodelle durchsetzen kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.