Chemiegeruch sorgt für Evakuierung in Unterägeri

Am Donnerstagnachmittag führte ein ungewöhnlicher Geruch im Zentrum Chilematt in Unterägeri zur Evakuierung von rund 30 Personen. Vier Menschen klagten über Unwohlsein, eine Frau wurde ins Spital eingeliefert. Die Behörden geben nach Untersuchungen Entwarnung.

Am Donnerstagnachmittag, den 28. Mai 2026, gegen 16:00 Uhr, sorgte ein komischer Geruch im Zentrum Chilematt an der Waldheimstrasse in der Gemeinde Unterägeri für einen grossen Einsatz der Rettungskräfte.

Die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei erhielt eine entsprechende Meldung, woraufhin Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausrückten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass bei Bodenbelagsarbeiten im Freien Dämpfe entstanden waren, die durch die Lüftungsanlage in das Gebäude gelangten. Dies führte zu einer starken Geruchsemission in den Verkaufsgeschäften und Büroräumlichkeiten der Liegenschaft. Die Feuerwehr Unterägeri in Zusammenarbeit mit der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) evakuierte das Gebäude und brachte rund 30 Personen ins Freie.

Von den Evakuierten klagten vier Personen im Alter zwischen 53 und 62 Jahren über Unwohlsein. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch betreut. Eine 59-jährige Frau musste zur weiteren Kontrolle ins Spital eingeliefert werden. Glücklicherweise erwiesen sich die Beschwerden als mild, und es bestand keine akute Lebensgefahr.

Die betroffene Frau konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Kantonschemiker des Kantons Zug sowie das Toxikologische Institut Zürich führten umgehend Abklärungen zur festgestellten Geruchs- und Dampfentwicklung durch. Die Untersuchungen ergaben, dass die Konzentration der freigesetzten Dämpfe niedrig war und keine erhebliche Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung oder die Einsatzkräfte bestand. Die Bodenbelagsarbeiten wurden eingestellt, und die Lüftungsanlage wurde bis zur vollständigen Belüftung des Gebäudes abgeschaltet.

Insgesamt waren die Feuerwehr Unterägeri, die Stützpunktfeuerwehr Zug mit der Chemiewehr, das Feuerwehrinspektorat, der Rettungsdienst Zug sowie mehrere Einsatzkräfte der Zuger Polizei im Einsatz. Die Einsatzleitung lobte die koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die betroffenen Geschäfte und Büros konnten nach der Freigabe durch die Behörden am späten Abend wieder betreten werden. Der Vorfall verdeutlicht, wie wichtig eine rasche Reaktion auf ungewöhnliche Geruchsentwicklungen ist, um potenzielle Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Die Behörden appellieren an Bauarbeiter und Unternehmen, bei Arbeiten mit chemischen Substanzen besondere Vorsicht walten zu lassen und die Lüftungssysteme sensibel zu überwachen. Die Gemeinde Unterägeri zeigte sich erleichtert, dass der Vorfall glimpflich endete. In Zukunft sollen regelmässige Kontrollen bei Bauarbeiten in der Nähe von sensiblen Gebäuden durchgeführt werden, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Dampfentwicklung bleiben vorerst offen, jedoch deuten die ersten Ergebnisse auf eine unzureichende Sicherheitsplanung bei den Bodenbelagsarbeiten hin.

Die zuständigen Behörden werden die Situation weiter beobachten und gegebenenfalls Massnahmen ergreifen, um die Sicherheit von Anwohnern und Arbeitnehmern zu gewährleisten





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