Chelsea-Warnung nach Fantasy-Spiel-Leck: João Pedro-Ausfall vor Tottenham verraten

Der FC Chelsea hat Spieler und Personal ermahnt, nachdem ein Fantasy-Premier-League-Nutzer den Ausfall von João Pedro vor dem Spiel gegen Tottenham enthüllte.

Der FC Chelsea hat seine eigenen Mitarbeiter und Profispieler offiziell abgemahnt, nachdem interne Informationen über die Verletzung von Stürmer João Pedro durch ein Online-Managerspiel geleckt wurden. Dieser Vorfall ereignete sich im Zusammenhang mit der Partie gegen Tottenham Hotspur am 24. Oktober, bei der Chelsea mit 0:2 verlor. Obwohl der Verein die Abwesenheit des Toptorjägers offiziell geheim hielt, war sein Fehlen in der Startelf bereits Tage zuvor in der Community der Fantasy Premier League (FPL) bekannt.

Fantasy-Plattform enthüllt Verletzung

Aufmerksame Nutzer der Fantasy Premier League hatten bemerkt, dass Morgan Rogers sowie mehrere Angestellte des Clubs João Pedro bereits vor dem Match aus ihren virtuellen Kaderlisten entfernt hatten. Da nicht spielende Athleten keine Punkte erzielen können, war diese Aktion ein deutliches Indiz für eine bevorstehende Verletzung oder Rotation. Rogers ersetzte den verletzten Pedro schließlich auch auf dem echten Rasen im Sturmzentrum, was den Verdacht auf interne Informationslecks verstärkte.

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Trainer Xabi Alonso reagiert ahnungslos

Als Chelsea-Trainer Xabi Alonso nach dem Spiel zur Thematik angesprochen wurde, gab er an, keinerlei Kenntnis von den Vorkommnissen in der Fantasy-Liga zu haben. Der frühere Trainer von Bayer Leverkusen ist bekannt dafür, Verletzungen seiner Profis so lange wie möglich geheim zu halten, um taktische Vorteile zu wahren. Er betonte, dass er mit dem Fantasy-Team-Ding nichts am Hut habe und daher unwissend geblieben sei, obwohl die Information bereits öffentlich zugänglich war.

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Vergangene Sicherheitslücken beim Club

Dieser Vorfall fügt sich in eine Reihe früherer Sicherheitsprobleme beim FC Chelsea ein. Schon unter Ex-Coach Liam Rosenior waren Aufstellungen vor Champions-League-Achtelfinalspielen gegen Paris Saint-Germain vorab in französischen Medien erschienen. Zudem plauderte der Friseur des inzwischen zu Real Madrid gewechselten Marc Cucurella in sozialen Medien aus, was ihm Cucurella beim Haareschneiden über verletzungsbedingte Ausfälle im Team erzählt hatte, was ebenfalls zu vorzeitigen Enthüllungen führte.

Keine neuen Regeln, aber Sensibilisierung

Trotz der peinlichen Situation plant der FC Chelsea keine strengeren Regeln für die Nutzung der Fantasy Premier League durch Mitarbeiter und Spieler. Der Club betrachtet den Tottenham-Vorfall als Einzelfall und will die betroffenen Personen stattdessen stärker für die Risiken sensibler Informationsweitergabe sensibilisieren. Ähnliche Fälle sollen es auch bei Konkurrenten wie Arsenal, dem FC Liverpool und Newcastle United gegeben haben, was die Problematik im gesamten Ligabetrieb unterstreicht.