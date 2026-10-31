Chelsea verschärft Manchester-United-Krise: 2:0-Sieg erhöht Druck auf Carrick

Chelsea besiegt Manchester United 2:0 an der Stamford Bridge und verschärft die Krise des Rekordmeisters. Für Trainer Michael Carrick ist es die dritte Niederlage in Serie.

Chelsea hat die Krise von Manchester United weiter verschärft und den Druck auf Trainer Michael Carrick erhöht. Die Mannschaft von Coach Xabi Alonso setzte sich an der heimischen Stamford Bridge in Überzahl mit 2:0 gegen den kriselnden Rekordmeister durch. Für United war es nach dem 1:4 in der Champions League bei Como und dem 0:3 in der Liga gegen Bournemouth die dritte Niederlage in Serie.

Morgan Rogers brachte Chelsea in der 50. Minute kurz nach der Pause in Führung. Nur wenig später folgte die Vorentscheidung: Nach einem Foul von United-Verteidiger Lisandro Martinez an Chelseas Wesley Fofana im Strafraum sah Martinez Gelb-Rot. Den fälligen Penalty für die Gastgeber verwandelte Cole Palmer zum 2:0 in der 64. Minute.

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Chelsea nutzt Überzahl an der Stamford Bridge

Ein dritter Chelsea-Treffer durch Estevao in der 71. Minute wurde nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Bereits in der ersten Hälfte war das vermeintliche Führungstor von Matheus Cunha für das glücklose United in der 34. Minute nach einer VAR-Entscheidung wegen Offside aberkannt worden.

Die Gastgeber kontrollierten die Partie nach dem Platzverweis und ließen den ersatzgeschwächten Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Chelsea kehrte damit nach dem Ligacup-Aus gegen Liverpool und einer 0:2-Heimniederlage gegen den Lokalrivalen Tottenham Hotspur vorerst auf die Erfolgsspur zurück.

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Druck auf Trainer Carrick wächst

Für Manchester United dürfte die Kritik an Carrick nach der dritten Niederlage in Serie weiter zunehmen. In der Liga erlebt der Club den schlechtesten Saisonstart seit 1986. Nach einer Krisensitzung am vergangenen Montag hatten die Clubverantwortlichen ein klares Bekenntnis zum Trainer vermieden.

Damit erhalten die Spekulationen über Carricks Zukunft neue Nahrung. Als mögliche Nachfolger werden in britischen Medien Eddie Howe, Julian Nagelsmann und Antonio Conte gehandelt. Eine Entscheidung über die Trainerfrage steht bislang aus.

United unter Zugzwang vor nächsten Aufgaben

Die sportliche Lage bei Manchester United ist angespannt. Drei Pflichtspielniederlagen in Folge und der historisch schlechte Ligastart setzen die Verantwortlichen unter Handlungsdruck. Die Mannschaft muss nun schnell eine Antwort finden, um die Saison nicht frühzeitig aus den Fäden zu verlieren.

Chelsea hingegen kann nach dem Erfolg gegen den Rekordmeister wieder aufwärts blicken. Das Team von Xabi Alonso zeigte sich nach zuletzt schwachen Auftritten stabilisiert und nutzte die personelle Überzahl konsequent. Der Sieg an der Stamford Bridge gibt dem Club Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.