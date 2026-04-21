Chelsea in der Krise und Real Madrid gelingt die Trendwende

Während der FC Chelsea eine historische Negativserie in der Premier League erlebt, meldet sich Real Madrid mit einem Sieg in der LaLiga zurück und bleibt Barcelona auf den Fersen.

Die aktuelle sportliche Situation beim FC Chelsea gleicht einem historischen Tiefpunkt, der die Fans an der Stamford Bridge in tiefe Besorgnis versetzt. Bei der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion musste die Mannschaft die siebte Pleite in den letzten acht Pflichtspielen hinnehmen. Einzig ein mühsamer Erfolg gegen den drittklassigen Gegner Port Vale im FA Cup unterbrach diese desolate Serie.

Brighton agierte dabei von Beginn an zielstrebiger und dominanter, was sich in den Treffern von Ferdi Kardioglu, Jack Hinshelwood und Danny Welbeck widerspiegelte. Durch diesen verdienten Sieg zogen die Seagulls in der Tabelle an Chelsea vorbei und belegen nun den sechsten Rang. Für den FC Chelsea ist dies besonders schmerzhaft, da der Verein erstmals seit dem Jahr 1912 fünf Ligaspiele in Folge ohne eigenen Torerfolg verlor. Die Mannschaft wirkt verunsichert, die taktischen Vorgaben greifen nicht, und die Gefahr, in der laufenden Woche vollständig aus den Europapokal-Plätzen zu rutschen, ist so real wie nie zuvor. Während in England Tristesse herrscht, konnte Real Madrid in der spanischen LaLiga ein wichtiges Lebenszeichen senden. Im Heimspiel gegen Deportivo Alaves gelang den Königlichen ein hart erkämpfter 2:1-Erfolg, der den ersten Sieg nach einer Durststrecke von vier sieglosen Partien darstellt. Diese Phase hatte auch das bittere Aus im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München umfasst, was den Druck auf das Team von Trainer Alvaro Arbeloa massiv erhöht hatte. Kylian Mbappé sorgte in der 30. Spielminute für die Führung, ehe Vinicius Junior kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhte. Zwar konnten die Basken kurz vor Spielende noch einmal den Anschlusstreffer erzielen, doch der Sieg geriet in der Schlussphase nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Mit diesem Erfolg bleibt Real Madrid dem Tabellenführer FC Barcelona auf den Fersen, wenngleich der Rückstand mit sechs Zählern weiterhin beträchtlich ist. Da die Katalanen zudem ein Spiel weniger absolviert haben, bleibt der Druck auf die Madrilenen enorm hoch. Alle Augen richten sich nun auf den 10. Mai, wenn es im Camp Nou zum alles entscheidenden Direktduell zwischen den beiden Erzrivalen kommen wird. Während Barcelona nach der Meisterschaft greift, hofft man in Madrid auf eine Aufholjagd, die durch den jüngsten Erfolg gegen Alaves zumindest eine theoretische Grundlage erhalten hat. Die Fußballwelt blickt gespannt auf die kommenden Wochen, in denen sich entscheiden wird, ob Chelsea die Wende schafft und ob Real Madrid den Abstand zu Barcelona noch einmal verkürzen kann





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premier League Laliga Chelsea FC Real Madrid Fussball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wildes Gerücht um Nati-Star: Wechsel zu Real Madrid?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Macbook Pro M6 und Mac Studio M5 verspäten sich – Chip-Krise erwischt AppleBis vor Kurzem wurden neue Macs im Sommer beziehungsweise im Herbst prognostiziert. Nun verschieben sich die Markteinführungen wohl um einige Monate.

Read more »

Kerosin-Krise wegen Iran-Krieg: Fallen massenweise Flüge aus?Europa habe noch Kerosin für sechs Wochen. Mit dieser dramatischen Warnung trat der Chef der Internationalen Energieagentur vergangene Woche an die Öffentlichkeit. Die Welt erlebe gerade die grösste Bedrohung der internationalen Energiesicherheit, die es je gab, so Fatih Birol. Das sorgt bei Flugreisenden für Verunsicherung.

Read more »

Schweizer Exporte auf tiefstem Stand seit der Corona-KriseDie Schweizer Exporte sanken im ersten Quartal 2025 auf 66,9 Milliarden Franken – den tiefsten Stand seit 2021. Besonders die Chemie-Pharma-Branche und der Einbruch der USA-Ausfuhren um 15,6 % belasten die Bilanz.

Read more »

Real Madrid will gegen Alavés die Meisterschaftschancen wahrenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Alavés drängt Real Madrid – Königliche zittern trotz FührungReal Madrid führt gegen Alavés, muss aber um den Sieg bangen. Alavés zeigt Moral und drängt auf den Anschlusstreffer, scheitert aber immer wieder am starken Torwart Lunin und am Glück der Madrilenen.

Read more »