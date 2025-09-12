Charlie Kirk: Polarisierender Influencer mit Expertenwissen in rechter Rhetorik

Charlie Kirk, ein rechtsextremer Influencer, hat Millionen von Followern erreicht und durch seine polemische Rhetorik Entrüstung und Aufmerksamkeit gleichermaßen hervorgerufen. Seine Aussagen über Demokratie, Klimawandel, Abtreibung und Migration haben zu Kontroversen geführt und seine Position als einflussreiche Stimme der konservativen Bewegung in den USA unterstrichen.

Charlie Kirk , ein 31-jähriger rechter Influencer, erlangte Millionen von Followern und faszinierte sein Publikum bei Live-Auftritten. Kirk befürwortete die offene Diskussion, verunglimpfte aber zugleich seinen politischen Gegner. Er bezeichnete die Demokraten als Partei des Wahlbetrugs und erklärte Gewalt und Mord als Folge der Dämonisierung politischer Gegner. Kirk hatte diese Äusserungen bereits zuvor auf X geäußert, indem er schrieb: „Wenn die Leute aufhören zu reden, kommt es zu Gewalt.

“ Kirk war ein lautstarker Verfechter des Zweiten Verfassungszusatzes und des Rechts auf Waffenbesitz. Todesopfer sah er als Preis für diesen Schutz an. Er sagte: „Es ist es wert, jedes Jahr leider einige Todesfälle durch Waffen in Kauf zu nehmen, damit wir den Zweiten Verfassungszusatz haben, um unsere anderen gottgegebenen Rechte zu schützen. Das ist ein kluger Deal.“ Kirk bezeichnete den Bürgerrechtskämpfer Martin Luther King Jr. als „schreckliche Person“ und das Bürgerrechtsgesetz von 1965, das Rassendiskriminierung verbietet, als Fehler. Kirk fiel auch durch rassistische Äusserungen auf. „Ich habe eine sehr, sehr radikale Meinung zu diesem Thema, aber ich kann sie verteidigen, und ich habe darüber nachgedacht. Wir haben einen grossen Fehler gemacht, als wir in den 1960er-Jahren den Civil Rights Act verabschiedet haben.“ „Es tut mir leid, aber wenn ich einen schwarzen Pilot sehe, werde ich sagen: Junge, ich hoffe, er ist qualifiziert.“ Abtreibungen lehnte Kirk kategorisch ab. In einem Auftritt wurde er gefragt, wie er reagieren würde, wenn seine zehnjährige Tochter nach einer Vergewaltigung schwanger wäre. Seine Antwort: „Das ist eine furchtbare Vorstellung. Aber die Antwort ist: Ja, das Baby würde entbunden werden.“ Kirk war ein Anhänger der Verschwörungstheorie, wonach die Bevölkerung in westlichen Ländern mit einer muslimischen Bevölkerung „ausgetauscht“ werden soll. „Der Grosse Austausch ist nicht eine Theorie, er ist Realität“, meinte der Influencer. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sprach sich Kirk gegen finanzielle Unterstützung für die Ukraine aus. Er verteidigte dabei auch die frühere Annexion der Krim durch Russland. „Die Ukraine ist zutiefst korrupt, und wir haben keine Ahnung, wohin das Geld fliesst und wer es abzweigt. Zu allem Überfluss ist es das Kriegsziel der Ukraine, Regionen wie die Krim zu erobern, Regionen, die ethnisch russisch sind, Russisch sprechen und Teil Russlands sein wollen.“ Kirk leugnete den menschengemachten Klimawandel und dessen Folgen. Er sagte: „Wenn Sie wirklich glauben, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung darstellt – was völliger Quatsch, Unsinn und Blödsinn ist –, dann dient das nur einem Zweck: Macht und Kontrolle. Klimawandel-Blödsinn kann nur in einer reichen und friedlichen Gesellschaft geschehen.“ „Das perverse Geschenk des chinesischen Coronavirus ist, dass es den Amerikanern einen hautnahen und persönlichen Blick auf die Schrecken von ‹Big Government› – und damit des Sozialismus – ermöglicht hat.“ Kirk warf den Universitäten vor, die Studierenden mit linker Propaganda zu indoktrinieren. „Junge Menschen auf dem College – von denen viele zum ersten Mal in ihrem Leben nicht bei ihren Eltern leben – sind besonders anfällig für die linke Propagandakampagne, die darauf abzielt, sie von der Unterstützung für Präsident Trump abzubringen und sie vom Glauben an die amerikanische Besonderheit abzubringen.“ Kirk war überzeugt: „Wir sind indoktriniert worden, die Welt durch eine politisch korrekte Linse zu sehen.“ Und: „Politische Korrektheit ist die tödlichste aller politischen Waffen.





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Charlie Kirk Rechter Influencer Polarisierende Aussagen USA Politik Klimawandel Abtreibung Migration

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Utah: Rechter Aktivist Charlie Kirk während Rally angeschossenAuf Charlie Kirk wurde Berichten zufolge während einer Veranstaltung an der Utah Valley University in Orem geschossen.

Weiterlesen »

USA: «Müssen alle für ihn beten»: Trump über Attentat auf Charlie KirkNachdem Charlie Kirk auf einer Veranstaltung in Utah angeschossen wurde, reagiert die Politik in den USA. Auch Präsident Trump meldet sich zu Wort.

Weiterlesen »

Trump-Unterstützer Charlie Kirk an Veranstaltung angeschossenDer politische Aktivist ist an einer Veranstaltung an einer Universität in Utah bei Salt Lake City angeschossen worden.

Weiterlesen »

Charlie Kirk bei Uni-Event in Utah angeschossenCharlie Kirk, der als Trump-Verbündeter gilt, spricht auf einer Veranstaltung an einer US-Universität, als auf ihn geschossen wird. Der US-Präsident verkündet seinen Tod.

Weiterlesen »

Trump-Unterstützer Charlie Kirk nach Attentat gestorbenDer politische Aktivist ist an einer Veranstaltung an einer Universität angeschossen worden und im Spital gestorben.

Weiterlesen »

Charlie Kirk: Seine Frau sagte Kindern noch nichts von seinem TodDie Ehefrau von Charlie Kirk wurde über Nacht zur Witwe. Ihren beiden Kleinkindern hat sie bisher noch nichts vom Tod ihres Vaters gesagt.

Weiterlesen »