Die vorgeschlagene Politik, die heimische Versorgungskrise durch Obergrenzen einzudämmen, würde das bereits kritische Fachkräftemangel für Pflege, Ärzte und Betreuungskräfte verschärfen. Experten fordern stattdessen pragmatische Lösungen und mehr Fachkräfte.

Wenn Pflegekräfte fehlen, spüren die Patientinnen und Patienten sofort die Folgen. Die vorgeschlagene Initiative namens "10-Millionen-Schweiz" verliert den bereits knappen Fachkräftemangel noch weiter an Schwere.

Das Schweizer Gesundheitswesen befindet sich schon jetzt unter enormem Druck. Wird die Chaos‑Initiative umgesetzt, hätte die Realität eines noch schlechteren Zustands zur Folge. Der typische Anruf einer pflegebedürftigen Familie reflektiert die derzeitige Situation: Der nächste freie Termin bei einer Hausarztpraxis liegt erst in drei Wochen. Während dieses Zeitraums verschlimmern sich die Beschwerden, und der Alltag wird von der Person zunehmend uneinsichtig.

Solche Szenarien sind nicht mehr die Ausnahme sondern die Regel in der ganzen Schweiz. Wenn die Politik die Reichweite einer solchen Initiative begrenzt, wird die Zahl der Menschen in den Hintertürchen des Systems weiter steigen. Die dringende Grundfrage ist, was die Chaos‑Initiative konkret bedeutet. Anstatt das Problem zu lösen, würde sie lediglich die aktuelle Belastung von Pflegepersonal, Ärztinnen, Ärzten und Betreuungskräften verschärfen.

Sie legt eine starre Obergrenze fest, die das Wachstum des Gesundheitssektors einschränkt und damit die Versorgungssicherheit stark gefährdet. Längere Wartezeiten, ein Mangel an verfügbaren Terminen und ein zunehmender Druck auf Krankenhäuser und Praxen sind die offensichtlichen Konsequenzen. Qualität der Versorgung würde nachbarn. Gleichzeitig steigt der Bedarf an medizinischer und pflegerischer Unterstützung.

Die Bevölkerung wird älter, und immer mehr Menschen sind auf regelmäßige medizinische Betreuung angewiesen. Anders als bei allem anderen gibt es keine Alternative zum Fachpersonal. Ohne genügend qualifizierte Arzthelferinnen, Pflegekräfte und spezialisierte Fachkräfte riskieren wir den Zusammenbruch des Versorgungssystems. Die Politik müsse die Zukunft des Gesundheitswesens sichern, anstatt mit der Chaos‑Initiative Einschränkungen zu schaffen.

Die Initiative gefährdet zudem die bilateralen Beziehungen zur Europäischen Union, auf die das Schweizer Gesundheitswesen in Forschung, Ausbildung und Rekrutierung angewiesen ist. Damit würde die Politik die internationale Zusammenarbeit und potenzielle Exit‑Strategien seitens einiger EU‑Staaten gefährden. Zürich, als einer der drei wichtigsten Gesundheitszentren der Schweiz, hängt stark von einer stabilen Versorgung ab. Eine starre Obergrenze schreitet nicht an und würde das Gesundheitssystem langfristig fragil machen.

Vielmehr braucht es pragmatische Lösungen, die die Situation von Pflegepersonal, Ärzten und Betreuer*innen berücksichtigen - beispielsweise durch bessere Arbeitsbedingungen, mehr finanzielle Anreize und gezielte Ausbildungsprogramme. Kurz gesagt: Für ein funktionierendes Gesundheitswesen muss es genügend, gut ausgebildete Fachkräfte geben - heute und in der Zukunft. Wäre die Chaos‑Initiative durchgesetzt, würde die Situation verschärfen. Zürich ist auf eine zuverlässige Versorgung angewiesen, und ein gewisser Lösungsansatz muss gefunden werden, der die Prävention und Qualität der ambulanten und stationären Versorgung nachhaltig verbessert.

Deshalb lautet die klare Botschaft: Nein zur Chaos‑Initiative und Ja zu einer inklusiven, nachhaltigen Gesundheitsstrategie.





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