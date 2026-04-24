Recherchen zeigen, dass das Schweizer Verteidigungsdepartement (VBS) Millionen für externe Berater ausgibt, während wichtige Beschaffungsprojekte wie Air2030 verzögert und teurer werden. Das VBS versuchte, Informationen über die Berater vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

Verzögerungen, Kostensteigerung en und ungewisse Liefertermine: Mehrere zentrale Beschaffung sprojekte des Schweizer Verteidigung sdepartements ( VBS ) weichen erheblich vom Plan ab. Das VBS scheint von einem Problem zum nächsten zu stolpern, und in den Medien wird von sogenannten «Chaos-Projekten» gesprochen.

Ironischerweise sollten diese Probleme durch die Beauftragung externer Qualitäts- und Risikoberater eigentlich verhindert werden. Recherchen von SRF Investigativ zeigen, dass das VBS diese Berater teilweise bereits vor Jahren engagiert hat. Insgesamt wurden für diese Beratungsleistungen rund 15 Millionen Franken ausgegeben. Das VBS versuchte zunächst, die Namen der Berater und die Details der Verträge vor SRF geheim zu halten.

Erst nach monatelangen Bemühungen und einer Schlichtungsverhandlung beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten wurden die Informationen freigegeben. Die Liste umfasst 14 Top-Projekte, die von externen Beratern begleitet werden. Ein besonders hervorstechendes Projekt ist Air2030, eines der teuersten und umstrittensten Beschaffungsprojekte in der Geschichte der Schweizer Armee mit einem Budget von rund neun Milliarden Franken. Es beinhaltet nicht nur die Beschaffung von Kampfflugzeugen, sondern auch Flugabwehrraketen und ein Radarsystem.

Das Beratungsunternehmen KPMG wurde beauftragt, die Qualität sicherzustellen und Risiken bei Air2030 zu minimieren. Die Spezialisten arbeiten seit zwei Jahren an dem Projekt, und ihr Mandat erstreckt sich bis 2030. Die Kosten hierfür belaufen sich auf fast zwölf Millionen Franken. Rika Koch, eine Expertin für Beschaffungsrecht an der Berner Fachhochschule, kritisiert das Vorgehen und stellt die Rechtfertigung für die Vergabe eines so großen Auftrags an einen einzigen Anbieter in Frage.

Sie warnt vor einem möglichen Klumpenrisiko und der daraus resultierenden Abhängigkeit von KPMG. Eine Aufteilung des Auftrags könnte dieses Risiko verringern. Mehr als die Hälfte der Mandate auf der Liste wurde ohne Ausschreibung, also freihändig, vergeben. Obwohl dies bis zu einem bestimmten Schwellenwert zulässig ist, betont Koch die Notwendigkeit von Transparenz: «Das VBS sollte Entscheidungen für freihändige Vergaben und die dazugehörigen Begründungen öffentlich machen.

Es ist inakzeptabel, diese Informationen den Bürgerinnen und Bürgern vorzuenthalten. » Sie fordert einen grundlegenden Kulturwandel im VBS. Die Liste der Berater enthält auch die Namen von drei ehemaligen Militärs, darunter ein ehemaliger VBS-Generalsekretär. Koch warnt davor, dass dies den Eindruck von Vetternwirtschaft erwecken könnte.

Sie räumt ein, dass es gute Gründe für die Beauftragung von ehemaligen Militärs geben kann, beispielsweise spezifisches Insiderwissen. Mehr Transparenz, insbesondere durch die Veröffentlichung der Verträge, würde jedoch das Vertrauen stärken. Das VBS hat angekündigt, bei neuen Top-Projekten Beratermandate öffentlich auszuschreiben, um freihändige Vergaben einzuschränken. Robert Scheidegger, stellvertretender Generalsekretär des VBS, erklärt, dass man sich damit selbst Grenzen gesetzt habe.

Einzelaufträge werde man jedoch weiterhin vergeben, da der Kreis der Experten begrenzt sei. Das VBS betont, seine Aufsichtsrolle ernst zu nehmen und sicherzustellen, dass Befangenheitsaspekte überwacht und verhindert werden. Bei hohen Summen werde sorgfältig abgewogen, ob ein Klumpenrisiko, wie bei Air2030, in Kauf genommen werden kann. Im Falle von Air2030 sei dies aufgrund der vielen Schnittstellen zwischen den Teilprojekten gerechtfertigt.

Die anfängliche Zurückhaltung des VBS bei der Herausgabe der Beraterliste an SRF wird mit der Notwendigkeit begründet, die Liste zunächst zusammenzustellen und andere Prioritäten zu setzen. Die Situation wirft grundlegende Fragen nach der Effizienz, Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Beschaffung von Rüstungsgütern im Schweizer Verteidigungsdepartement auf





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