Channel 4 schließt Dating-Show 'Married At First Sight' wegen Vorwürfen sexueller Gewalt aus dem Programm raus - Updates

Channel 4 hat die beliebte Dating-Show 'Married At First Sight' vorübergehend aus dem Programm genommen, nachdem zwei Frauen bestätigen, während der Dreharbeiten der Sendung vergewaltigt worden zu sein. Auch in der Sendung selbst beschuldigen mehrere Frauen sexuelle Übergriffe auf Beschuldigte, die jedoch bestreiten.

Nach Vorwürfen sexueller Gewalt hat Channel 4 die Dating-Show 'Married At First Sight' vorübergehend aus dem Programm genommen, nachdem zwei Frauen von Vergewaltigungen während der Dreharbeiten berichteten.

Der Sender hat die Sendung auf Basis schwerer Missbrauchsfälle und mutmaßlicher Vergewaltigungen während der Dreharbeiten entfernt und alle Staffeln aus dem Streaming-Angebot und den linearen Diensten gelöscht. Die Vorwürfe betreffen die Produktionfirma CPL, und der Sender betont, dass er schnell reagiert und eine unabhängige Untersuchung angeordnet hat. Bislang ist jedoch Kritik an unzureichenden Schutzmaßnahmen geäußert.





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Channel 4 Removes Married At First Sight Due T Dating Show 'Married At First Sight' Temporari Two Women Have Accused Production House CPL Of Channel 4 Takes Show Off Air Due To Sexual Ass

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