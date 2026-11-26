Die Championwahlen Marisa Pfander 2024 krönten über 800 gemeldete Tiere. Wir berichten über die Gewinner der Rassen Simmental, Swiss Fleckvieh und Braunvieh.

Die diesjährigen Championwahlen der Marisa Pfander haben die Spitzenevents der Schweizer Rinderzucht gekrönt. Über 800 Tiere waren für die Austragung angemeldet, wobei der Fokus am Donnerstag auf Kühen der Rassen Simmental, Swiss Fleckvieh, Original Braunvieh, Brown Swiss, Red Holstein und Holstein lag. Die hochkarätigen Wettbewerbe präsentiieren Kühe in ihrer ersten bis dritten Laktation in einem anspruchsvollen Rahmen.

Champions der Simmental Rasse

Armando Elegance von Patrick Heim aus Oberwil im Simmental BE wurde zum Champion der Rasse Simmental (SI) gewählt. Der Besitzer Patrick Heim steht mit diesem Tier an erster Stelle der Rangliste. Als Reservechampion ehrte die Jury Orion Fanella, gehalten von Sabrina Reichenbach aus Guggisberg BE. Die Würdigung als Mention honorable ging an Elvis Chantal, dessen Züchter Fabian von Känel aus Scharnachtal BE stammt.

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In der ersten Abteilung (SI Abt. 1) sicherte sich Stocker's Elvis Brevine von Nick Bühler aus Grosshöchstetten BE den ersten Platz. Der zweite Rang ging an Orion Gina, gezüchtet von Sandro Schmied aus Guggisberg BE. Den dritten Platz belegte Giro Quadrille, unter der Obhut von Andri Graf aus Bleiken BE. Diese Ergebnisse zeigen die breite Qualität der Simmental-Zucht in der Region.

Die zweite Abteilung (SI Abt. 2) führte zum Titel für Heim's Armando Elegance, der bereits als Gesamtsieger geehrt wurde. Elvis Chantal von Fabian von Känel aus Scharnachtal BE erhielt den zweiten Platz. Den dritten Rang errang Mirko Ninette, eine Züchtung von Leana Wäfler aus Linden. Die dritte Abteilung (SI Abt. 3) wurde von Orion Fanella, Sabrina Reichenbach aus Guggisberg BE, angeführt. Zweiter wurde BurriGo Damian Vaisa von Gottfried Burri aus Giffers FR, gefolgt von ZelgFarm Cyrill Mona von Arno Siegenthaler aus Oberwil im Simmental BE auf Platz drei.

Die vierte Abteilung (SI Abt. 4) schloss mit ZelgFarm Luki Efeu von Gian Bühler aus Oberwil im Simmental BE als Gewinner ab. Bambi, gezüchtet von Fabienne Burri aus Guggisberg BE, belegte den zweiten Platz. Christian Kneubühl aus Saxeten BE zog mit Azaleo Schneeflocke den dritten Platz für sich ein. Diese Resultate unterstreichen die Konstanz der Leistungsdaten in dieser Kategorie.

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Erfolge im Swiss Fleckvieh Wettbewerb

Die Sektion Swiss Fleckvieh (SF) verzeichnete eine Vielzahl von Preisträgern in verschiedenen Abteilungen. In der Abteilung 14 (SF Abt. 14) siegte KäRoBi Lorbas Calabria, gezüchtet von Benjamin Scheuner aus Süderen BE. Der zweite Platz ging an Studema's Roxel Rilana, eine Züchtung von Adrian Staudenmann aus Sangernboden BE. Diego Alberta von Christian Dürrenmatt aus Riedstätt BE wurde Dritter.

Abteilung 15 (SF Abt. 15) wurde von Heitiwil's Kilian Gaisha, einer Züchtung von Christian Staudenmann aus Sangernboden BE, gewonnen. Bigler's Lorbas Pila von Sven Bigler aus Mamishaus BE erhielt den zweiten Platz. Den dritten Rang belegte Rotacher's Aslan Seattle, gezüchtet von Mirjam Loosli aus Krattigen BE. Diese Abstimmung zeigt die starke Präsenz von Züchtern aus dem Berner Mittelland.

In der 16. Abteilung (SF Abt. 16) führte Lorbas Helvetia von Severin Oehrli aus Teuffenthal BE das Feld an. Zweiter wurde von Känel's Roxel Alpenblume, gezüchtet von Ben von Känel aus Aeschiried BE. Rellstab's Roxel Valonia von Vanessa Rellstab aus Rüeggisberg BE belegte den dritten Platz. Die Bewertungen zeigten hier eine enge Konkurrenz zwischen den führenden Zuchten.

Die 17. Abteilung (SF Abt. 17) wurde von Aspen Glacier Kejt von Johann Hostettler aus Rüschegg Gambach BE gewonnen. Rohrbachhof Orlando Desiree von Jan Jungen aus Süderen BE erreichte den zweiten Rang. Knubels Semino Luana von Rahel Schenk aus Eggiwil BE wurde Dritte. Diese Resultate reflektieren die hohe genetische Qualität im Swiss Fleckvieh-Bestandes.

In Abteilung 18 (SF Abt. 18) siegte Knubels Tommy Swanda P von Samuel Schenk aus Eggiwil BE. Schönegg Aslan Nurina von Nadine Steinmann aus Burgistein BE wurde Zweite. Schönegg Aslan Ava, ebenfalls von Burgistein BE gezüchtet (Loris Berger), belegte den dritten Platz. Die 19. Abteilung (SF Abt. 19) ging an Mani's Aslan Dubay von Simon Mani aus Schwenden BE. Schönegg Tommy Zoya von Lorena Berger aus Burgistein BE wurde Zweite. Rotacher's Tommy Elina von David Reichen aus Krattigen BE wurde Dritte.

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Die 20. Abteilung (SF Abt. 20) wurde von Beluga Ramiro Hirse P von Yannik Fiechter aus Wyssachen BE gewonnen. ZelgFarm Sway Lenia von Urs Siegenthaler aus Oberwil im Simmental BE erreichte den zweiten Platz. Roxel Gemsi von David Gfeller aus Zweisimmen BE belegte den dritten Rang. Diese Ergebnisse belegen die landesweite Verteilung der Top-Tiere.

Abteilung 21 (SF Abt. 21) führte HaNa Lord Lisha von Andreas Dürrenmatt aus Riedstätt BE an. Simply Tommy Gina P von Stefan Haldi aus Zwischenflüh BE wurde Zweiter. Obermoos Mirino Tulipa von Monika Oberli aus Oberhünigen BE wurde Dritte. In der 22. Abteilung (SF Abt. 22) siegte Sunside Lorbas Isolde P von Patric Stucki aus Uebeschi BE. Aetzrütti Pilatus Serafina von Ueli Berger aus Burgistein BE wurde Zweite. Roxel Lilie von Stefan Rufener aus Oeschseite BE wurde Dritte.

Sieger des Braunviehs und Gesamtübersicht

Im Original Braunvieh (OB) wurde Sonnegg OB Armando Alea von Mario Knutti aus Schwenden BE als Champion geehrt. Diese Züchtung repräsentiert die exzellente Linie im Braunvieh-Sektor. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung der Zuchtlinien in diesem Bereich der Veranstaltung.

Marco Burren, Präsident der Organisationskommission, betonte in seiner Ansprache die hohe Anzahl der angemeldeten Tiere. Die Veranstaltung bietet nicht nur eine Plattform für die Präsentation der Kühe, sondern auch für den Austausch innerhalb der Züchtergemeinschaft. Die Qualität der gezeigten Tiere übertrifft in vielen Fällen die Erwartungen der Jury und des Publikums.

Am Samstag steht der Wettbewerb für Rinder im Mittelpunkt. Über Mittag erhalten zudem die jüngsten Züchterinnen und Züchter die Gelegenheit, ihre Kälber zu präsentieren. Dieser Teil der Veranstaltung dient der Nachwuchsförderung und der Weitergabe des Know-hows an die nächste Generation der Landwirte.

Den absoluten Höhepunkt bildet der Schauabend ab 20 Uhr mit den Championwahlen. Auch in diesem Jahr gibt es ein Kuhkalb, Embryonen und weitere Preise zu gewinnen. Die Marisa Pfander entwickelt sich somit zu einer unverzichtbaren Instanz für die moderne Schweizer Tierzucht und Genetikverbreitung.