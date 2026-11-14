Championwahl beim 24. Internationalen GP von Sargans

Der 24. Internationale Grand Prix von Sargans fand mit rund 150 Rindern statt. Die Preisverleihung endete mit der Championwahl am Abend, geleitet vom Richter Fabrice Menoud.

Beim 24. Internationalen Grand Prix von Sargans standen die Preise für die besten Rinder der Region zur Verfügung. Das renommierte Tierwettbewerbsevent lockte zahlreiche Züchter in die Markthalle Sargans, um ihre besten Exponate zu präsentieren. Die Veranstaltung zählte zu den wichtigen Terminen im schweizerischen Landwirtschaftskalender und zog Aufmerksamkeit auf sich.

Rund 150 Rinder in Sargans vorgestellt

Die Organisatoren meldeten eine beeindruckende Teilnehmerzahl von rund 150 Rindern für diesen Anlass. Die Herkunftsregionen der Exponate waren breit gefächert, da Tiere aus Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein angereist waren. Zudem vertraten 17 Kantone der Schweiz ihre Interessen auf der Messebühne. Dies unterstreicht die überregionale Bedeutung des Wettbewerbs als Drehscheibe für die Zucht.

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Die Markthalle Sargans diente als zentraler Ort für die Präsentation dieser hochwertigen Nutztiere. Die Vielfalt der gezeigten Tiere spiegelte die hohe Qualität der schweizerischen Rinderzucht wider. Zuschauer und Fachleute konnten die Fortschritte in der Tierhaltung vor Ort begutachten. Die Atmosphäre war von Fachdiskussionen und dem Stolz der Züchter geprägt.

Preisverleihung und Rangierungen der Abteilungen

Die formelle Rangierung der Tiere begann planmäßig um 17.30 Uhr am Veranstaltungstag. Richter war der Holsteinzüchter Fabrice Menoud aus Môtiers NE, der die Bewertung leitete. Die Preise wurden in mehreren Abteilungen verteilt, wobei die Gewinner in den jeweiligen Kategorien festgelegt wurden. Die Jury bewertete die Tiere nach strengen züchterischen Kriterien.

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In der ersten Abteilung sicherten sich Wisler's Palmer Lapalma von Gebrüder Wisler aus Parpan GR den ersten Platz. Zweiter wurde Tischhauser's Biniam Nayla von Hansueli Tischhauser aus Krummenau SG. Den dritten Platz belegte Kocher's Brice Bonny von Nina Kocher aus Wald ZH. Diese Rangfolge zeigte die hohe Konkurrenz in dieser Kategorie.

Die zweite Abteilung wurde von Palmer Ilaria von Mathias Bärtsch aus Sargans SG angeführt. Auf dem zweiten Platz folgte Zrotz Palmer Vegas-ET von Fabian Betschart aus Muotathal SZ. Der dritte Rang ging an Plattenbach BS Doboy Shadora von Melanie Vitali aus Olivone TI. Die Ergebnisse belegen die starke Präsenz von Züchtern aus den Ostschweizer Kantonen.

In der dritten Kategorie triumphierte Swiss Repro Danger Daphne von Schmibach's & FDB's Brown Swiss aus Schüpfheim LU. Zweiter wurde Vitali Top TI Cavral Blexi von Matthias und Melanie Vitali aus Olivone TI. Dritte Platzierung erreichte Adee Adia von Sandro Betschart aus Muotathal SZ. Die Brown Swiss-Rasse war in dieser Abteilung deutlich vertreten.

Die vierte Abteilung gewann Palmer Madison von Arno Cadalbert aus Rueun GR. Rocky Roxana von Bernhard Felder aus Entlebuch LU belegte den zweiten Rang. Dritter wurde Bachmann's BS Royce Riana von Marco Bachmann aus Seewen SO. Die gezeigten Tiere überzeugten durch ihre Körperbauqualitäten.

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In der fünften und letzten Wertung siegte Bärtsch's BS Pete Fanta von Flurin Bärtsch aus Furna GR. Auf Platz zwei folgte Bärtsch's BS Porsche Dalia von Bärtsch's Brown Swiss aus Furna GR. Dritter wurde Vitali Top TI Giovanni JJ von Joel und Jonas Vitali aus Olivone TI. Diese Rangliste rundete die Abteilungspreise ab.

Champion Doboy Dora und Ausblick auf die Zukunft

Den absoluten Höhepunkt des Abends bildete die Championwahl gegen 22 Uhr. Hier wurde das insgesamt beste Tier des gesamten Wettbewerbs gekürt. Der Sieg ging an Doboy Dora, die zu Marco Hofstetter aus Escholzmatt gehört. Dora hatte bereits im Vorjahr beim Grand Prix von Sargans den Championstitel errungen. Diese Wiederholung ihres Erfolges unterstreicht ihre herausragende Qualität.

Die Auszeichnung von Doboy Dora durch Richter Fabrice Menoud ist ein wichtiger Meilenstein in der Zuchtgeschichte. Es zeigt, dass konsistente Qualität über mehrere Jahre hinweg erreichbar ist. Die Veranstaltung endet mit einer Würdigung der besten Exponate aus der ganzen Region.

Zukünftig werden die Züchter ihre Erfolge nutzen, um die genetische Linie ihrer Herden zu stärken. Die Präsenz von Tieren aus Österreich und Liechtenstein zeigt die internationale Vernetzung. Solche Messen bleiben essenziell für den Austausch von Wissen und Genmaterial. Der Wettbewerb in Sargans etabliert sich weiterhin als Leitmesse für Rinderzüchter.