Champions League: RB Leipzig empfängt Manchester City in der Red Bull Arena

RB Leipzig trifft am 4. Spieltag der Champions League Saison 2026/27 auf Manchester City. Die Roten Bullen wollen ihre perfekte Heimserie gegen den englischen Meister verteidigen.

Am 4. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League Saison 2026/27 empfängt RB Leipzig um 21:00 Uhr Manchester City in der Red Bull Arena. Der Bundesligist steht unter Druck, da er nach einem Sieg nur drei Punkte aus drei Spielen vorweist und nun nach weiteren Zählern lechzt. Manchester City gastiert bei dem als Dosenklub bezeichneten Gegner und sucht nach einer Bestätigung für die eigene Stärke im europäischen Wettbewerb.

Historische Auswärtsschwäche von Manchester City

Die Sky Blues starten mit sechs von neun möglichen Punkten in die Königsklasse, wobei sie ihre letzten vier Spiele in der Ligaphase gewonnen haben. Ein bemerkenswerter 2:0-Auswärtssieg beim FC Porto am 1. Spieltag unterstreicht diese Form. Sollte es heute Abend zu einer Pausenführung kommen, würde dies die Statistik der Citizens weiter festigen. In insgesamt 24 Champions-League-Auswärtsspielen, in denen Manchester City zur Pause vorne lag, verlor das Team noch nie. Die Bilanz umfasst 20 Siege und vier Remis, was eine historische Dominanz in dieser Situation darstellt.

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Perfekte Heimbilanz der Roten Bullen in Leipzig

RB Leipzig versucht heute, seine ausgeprägte Heimstärke voll auszuspielen und in der Tabelle aufzuholen. In der Bundesliga-Heimtabelle halten die Roten Bullen mit zwölf von zwölf möglichen Punkten und 18:0 Toren den ersten Platz inne. Kein anderer Bundesligist schaffte im eigenen Stadion bisher eine solche perfekte Ausbeute. Auch im Champions-League-Wettbewerb zeigte sich RBL dominant. Das einzige Heimspiel der Saison 2026/27 gewann RB Leipzig ohne Gegentor mit 1:0 gegen PSV Eindhoven. Damit bringt das Team eine absolut makellose Heimbilanz in diesen Wettbewerb mit.

Taktische Wechsel und Aufstellungen der Trainer

Beide Teams müssen auf personelle Veränderungen reagieren, bevor das Spiel beginnt. Manchester City verpatzte die Generalprobe am Samstag und musste sich vor heimischer Kulisse mit 0:1 gegen Brighton geschlagen geben. Trainer Enzo Maresca wechselt daraufhin auf vier Positionen. Rayan Cherki, Marc Guéhi, Phil Foden und Nico O'Reilly erhalten den Vorzug vor Jérémy Doku, Rúben Dias, Ayyoub Bouaddi und Ex-RBL-Spieler Joško Gvardiol, die alle auf der Bank beginnen. Bei RB Leipzig gibt es im Vergleich zum jüngsten 2:0-Auswärtssieg auf Schalke zwei Wechsel. Für Rocco Reitz und Benjamin Henrichs starten Ridle Baku und Christoph Baumgartner. Der Österreicher kehrt nach langer Verletzungspause zurück und erzielte in seinen ersten 87 Einsatzminuten drei Tore sowie eine Vorlage.

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Freundschaft zwischen den Trainern Demichelis und Maresca

Die beiden Trainer Martín Demichelis und Enzo Maresca verbinden eine langjährige Freundschaft aus gemeinsamen Tagen beim FC Málaga. Demichelis absolvierte übrigens auch 106 Spiele für Manchester City. Diese persönliche Verbindung könnte die Dynamik am Rand des Feldes beeinflussen, während die Mannschaften auf dem Platz hart gegeneinander antreten. Beide Strategen müssen ihre personellen Entscheidungen anpassen, um die jeweilige Aufgabe zu bewältigen. Die Kontrahenten stehen somit nicht nur als Vereine, sondern auch durch ihre Coaches in einer historischen Begegnung.

Aktuelle Punktstände und Perspektiven für beide Seiten

Die Ausgangslage ist für beide Seiten unterschiedlich gewichtet. Manchester City hat seine Punkte aus den Auswärtsspielen gesammelt, während RB Leipzig erst drei Zähler holte, diese aber vor heimischer Kulisse erreichte. Die beiden Auswärtsspiele bei Como 1907 und Real Madrid wurden deutlich mit 1:4 verloren. Sollten die Roten Bullen ihre Heimserie ausbauen, könnten sie heute Abend in Punkten mit den Citizens gleichziehen. Dies wäre ein entscheidender Schritt, um wieder in den Titelkampf einzugreifen und den Anschluss an die Spitzenteams zu halten.