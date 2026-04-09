Champions League: Liverpool chancenlos, Barça unterliegt Atlético

Liverpool und Barcelona erleiden im Viertelfinale der Champions League Niederlagen. PSG und Atlético Madrid verschaffen sich mit Siegen eine gute Ausgangsposition für die Rückspiele.

Liverpool war in Paris chancenlos und verlor das Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 0:2. Gleichzeitig musste der FC Barcelona im Duell gegen Atlético Madrid eine 0:2-Heimniederlage einstecken, was die Ausgangslage für die Rückspiele in der Champions League deutlich verkompliziert. Beide Mannschaften, PSG und Atlético, können mit einem komfortablen Vorsprung in die entscheidenden Partien gehen.

Für Liverpool und Barcelona, die im Rückspiel auswärts antreten müssen, wird es nun eine anspruchsvolle Aufgabe, die jeweiligen Rückstände aufzuholen.\Im Parc des Princes zeigte Liverpool eine enttäuschende Leistung. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot, dessen Position nach dieser Niederlage zusätzlich unter Druck geraten dürfte, fand gegen die Franzosen kaum ein Mittel. Désiré Doué brachte PSG bereits nach zehn Minuten in Führung, und Chwitscha Kwarazchelia erhöhte in der 65. Minute auf 2:0. Die Statistik der erwarteten Tore (xG) mit einem Wert von lediglich 0,18 für Liverpool unterstreicht die Harmlosigkeit der Reds in diesem Spiel. Bemerkenswert war, dass Mohamed Salah, der am Saisonende den Verein verlassen wird, von Trainer Slot bis zum Schlusspfiff auf der Bank blieb. Die wenigen Torchancen von Liverpool wurden durch starke Paraden von PSG-Torhüter Giorgi Mamardaschwili und unglückliche Abschlüsse der Gastgeber vereitelt, sodass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Trotz der deutlichen Niederlage und der fehlenden spielerischen Leistung bleibt für Liverpool eine Restchance für das Rückspiel, in dem eine deutliche Leistungssteigerung notwendig ist.\Im Parallelspiel zwischen Barcelona und Atlético Madrid sorgte eine rote Karte für Barça-Verteidiger Pau Cubarsi kurz vor der Halbzeit für einen spielentscheidenden Moment. Der fällige Freistoß, getreten von Julián Álvarez, führte zur 1:0-Führung für Atlético. In der zweiten Halbzeit erhöhte Alexander Sörloth, der eingewechselt wurde, auf 2:0. Trotz Unterzahl war Barcelona spielerisch überlegen und hätte durch einen Elfmeter, der nach einem Handspiel eines Atlético-Verteidigers hätte gepfiffen werden müssen, verkürzen können. Atlético verteidigte den Vorsprung jedoch souverän, auch dank der Leistung von Ersatzkeeper Juan Musso. Barcelona, das in der renovierten Heimspielstätte erstmals eine Niederlage einstecken musste, reist nun mit einem 0:2-Rückstand nach Madrid. Die Mannschaft von Trainer Xavi muss im Rückspiel eine Leistungssteigerung zeigen, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben. Die Situation ist ernst, jedoch ist die spielerische Leistung und die damit verbundene Hoffnung auf eine Aufholjagd gegeben





bzBasel / 🏆 41. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League Liverpool Paris Saint-Germain FC Barcelona Atlético Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions League vs. Sporting - Arsenal braucht Gyökeres gegen seinen Ex-Klub dringend2 von 4 möglichen Titeln hat Arsenal im Eilzugstempo verspielt. Im CL-Viertelfinal sind die Londoner klarer Favorit.

Read more »

Real Madrid gegen Bayern: Ein Clash der Giganten im Champions-League-ViertelfinaleIn der neuen Folge des Podcasts «Anderi Liga 2.0» diskutieren Sven Forster und Fabian Ruch über das bevorstehende Champions-League-Duell zwischen Real Madrid und Bayern München. Sie uneinig über den Favoriten, analysieren die Stärken und Schwächen der beiden Teams und beleuchten die potenziellen Schlüsselspieler. Zudem wird das Schweizer Duell zwischen Basel und YB kurz angesprochen.

Read more »

PSG empfängt Liverpool im Champions League Viertelfinale: Titelverteidiger im Duell mit dem englischen MeisterDas Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool steht bevor. Nach dem dramatischen Ausscheiden des englischen Meisters im letzten Jahr, verspricht das Spiel erneut Spannung. Die Teams haben ihre Aufstellungen angepasst, und die Fans erwarten ein packendes Duell.

Read more »

Champions League: PSG und Atlético Madrid mit Siegen im ViertelfinaleParis Saint-Germain besiegt Liverpool im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals mit 2:0, während Atlético Madrid gegen den FC Barcelona mit 2:0 gewinnt. Beide Teams verschaffen sich eine gute Ausgangslage für die Rückspiele.

Read more »

Champions League: PSG und Atlético Madrid mit wichtigen Heimsiegen, Liverpool und Barcelona in BedrängnisParis Saint-Germain und Atlético Madrid sichern sich im Champions-League-Viertelfinale wichtige Heimsiege gegen Liverpool bzw. Barcelona. Liverpool und Barcelona stehen nach Niederlagen vor dem Rückspiel unter Zugzwang.

Read more »

PSG deklassiert Liverpool im Achtelfinale der Champions LeagueParis Saint-Germain feiert einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Liverpool im Achtelfinale der Champions League. Liverpool enttäuschte auf ganzer Linie und muss nun um das Weiterkommen zittern.

Read more »