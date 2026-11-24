Gregor Kobel mit Borussia Dortmund gegen Arsenal London und Johan Manzambi mit Aston Villa gegen Galatasaray Istanbul. Beide Teams gelten als Außenseiter in der Champions League.

Im Zentrum des fünften Spieltags der UEFA Champions League steht am Dienstag eine hochkarätige Begegnung, die vor allem die Schweizer Torhüter Gregor Kobel und Johan Manzambi auf eine harte Probe stellt.

Kobel und Manzambi im Champions League Vergleich

Beide Athleten stehen dabei auf der Seite der Außenseiter, was jedoch nicht zwangsläufig eine leichte Aufgabe bedeutet. Borussia Dortmund reist nach London, um beim Vorjahresfinalisten Arsenal anzutreten, während Johan Manzambi mit Aston Villa nach Istanbul zu Galatasaray reist. Für die Fans bei blue Sport ist es möglich, alle diese spannenden Partien live zu verfolgen. Kobels Team hat sich in der Bundesliga zuletzt stabilisiert und kehrte nach der Länderspielpause mit einem souveränen 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in den Kluballtag zurück.

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Dabei zeigte der Schweizer Nationaltorhüter erneut sein Können, indem er zum dritten Mal in den letzten fünf Bundesliga-Partien ohne Gegentor blieb. Damit erweiterte Borussia Dortmund seine wettbewerbsübergreifende Serie ohne Niederfolge auf insgesamt acht Spiele, was ein starkes Zeichen der Konstanz und Stärke im eigenen Haus ist. Trotz dieses positiven Trends werden die Dortmunder in London als klare Außenseiter gehandelt.

Die Londoner haben in der laufenden Champions League bisher nur beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München Punkte abgegeben und zeigen sich daher in herausragender Form. In der Premier League musste Arsenal am Samstag nach einer verspielten Führung immerhin ein 2:2 gegen Newcastle hinnehmen, was jedoch nicht darüber hinwegtäuscht, dass der Verein an der Spitze der Liga steht. Zusätzlich erschwerend für die Gäste könnte die Verletzung des Arsenal-Torhüters David Raya sein, die das Torhüterduell unvorhersehbarer macht.

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Galatasaray empfängt Aston Villa unter erschwerten Bedingungen

Auf der anderen Seite des Spieltags, bereits um 18.45 Uhr, treten die Engländer von Aston Villa bei Galatasaray Istanbul an. Auch dieses Spiel hat es in sich, da die Türkei eine hohe Niederlagsquote für englische Vereine aufweist. Von den letzten zehn Gastspielen bei Galatasaray blieben neun englische Teams sieglos, was die Schwierigkeit der Aufgabe unterstreicht. Galatasaray selbst befindet sich auf dem Höhepunkt der Form, mit dem sechsten Sieg in Folge an der Tabellenspitze der Süper Lig.

Für Aston Villa, das nach vier Champions-League-Spielen mit drei Siegen gut dasteht, ist es das erste Duell gegen den türkischen Spitzenklub. Johan Manzambi, der für Villa aufläuft, möchte dabei an seine starken Auftritte im Oktober anknüpfen. Damals traf er beim 6:0-Sieg gegen den Stadtrivalen Fenerbahçe Istanbul und einige Tage später erzielte er in Newcastle das Siegtor. Im November blieb er zwar in der Startelf, konnte aber nicht entscheidend in Erscheinung treten.

Zuletzt bremsten ihn Wadenbeschwerden aus, weswegen er beide Nations-League-Spiele der Schweiz verpasste. Beim torlosen Remis gegen Sunderland stand er wieder in der Startformation, konnte jedoch keine offensiven Akzente setzen. Die Vorfreude auf das Duell in Istanbul ist somit mit der Hoffnung auf eine Rückkehr zu alter Form verbunden.