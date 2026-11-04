Champions League: Barcelona, Bayern und Inter siegen klar

FC Barcelona, FC Bayern München und Inter Mailand gewinnen ihre Champions-League-Spiele deutlich. PSG setzt sich mit 6:0 durch, während Manchester United in Rom kämpft.

Im aktuellen Champions-League-Programm zeigen mehrere Top-Europaklubs dominierende Leistungen auf dem Platz. Der FC Barcelona besiegt Aston Villa mit einem klaren 3:0-Sieg und bestätigt damit seine Stärke als spanischer Meister. Gleichzeitig gelingt dem FC Bayern München ein wichtiger Auswärtserfolg gegen Atlético Madrid, wobei das Team weiterhin ohne Niederlage in dieser Saison bleibt. Diese Ergebnisse unterstreichen die hohe Konkurrenzfähigkeit der führenden Vereine im europäischen Wettbewerb.

Barcelona dominiert gegen Aston Villa

Lamine Yamal eröffnete für den FC Barcelona bereits nach sieben Minuten die Trefferliste. Er profitierte dabei von einem schwerwiegenden Abspielfehler von João Gomes aus dem Lager von Aston Villa und brachte die Katalanen früh in Führung. Die Defensive des Gastgebers wirkte in dieser Phase noch unsicher, was den schnellen Ausgleich für Barcelona ermöglichte.

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Auch in der zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange, bis der FC Barcelona seinen Vorsprung verdoppelte. In der 52. Minute verwandelte Raphinha einen abgefälschten Schuss, der schließlich über die Linie rollte und zum 2:0 stand. Dieser Moment festigte die Kontrolle der Barça-Mannschaft im Spielverlauf erheblich.

Raphinha sorgte in der 64. Minute endgültig für Klarheit, nachdem er eine sehenswerte Vorlage von João Cancelo verwertet hatte. Mit seinem zweiten Tor dieses Spiels beendete er alle Zweifel am Sieg des spanischen Meisters. Johan Manzambi, der in seiner ersten Saison bei Aston Villa mit drei Toren und vier Vorlagen in neun Pflichtspielen aufgefallen war, wurde kurz vor dem 3:0 ausgewechselt.

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Bayern München bezwingt Atlético Madrid

Der FC Bayern München bleibt auch im schwierigen Auswärtsspiel gegen Atlético Madrid in der laufenden Saison ohne Pflichtspiel-Niederlage. Das Spiel in der spanischen Hauptstadt endete mit einem deutlichen 2:0-Erfolg für die Münchner. Dies ist besonders bemerkenswert, da Atlético wettbewerbsübergrend acht der letzten neun Spiele gewonnen hatte und somit als starker Gegner galt.

Der erste Durchgang verlief torlos, bevor Lennart Karl in der 54. Minute den entscheidenden Durchbruch schaffte. Er sicherte sich im Sechzehner den Ball vom Atlético-Verteidiger Robin Le Normand und erzielte das 1:0 für Bayern München. Dieser Moment markierte den Wendepunkt im Spiel zugunsten der Gäste.

Kurz darauf zitterte Dayot Upamecano in der 73. Minute nach einem Solo nur knapp die Latte, was die Offensive Bayerns weiter bedrohte. Konrad Laimer nutzte dann eine Minute später die Chance perfekt. Auf Pass von Harry Kane erhöhte er auf 2:0 und entschied das Spiel damit praktisch zugunsten des FC Bayern München.

Inter Mailand und PSG setzen sich klar durch

Inter Mailand kam nach zwei verlorenen Spielen in den bisherigen drei Partien nun in Rotterdam zu einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Feyenoord. Manuel Akanji startete in der Startelf, und schon in der achten Minute jubelten die Mailänder über das erste Tor durch Yann Bisseck. Pio Esposito erhöhte elf Minuten vor der Pause per Kopf auf 2:0.

In der 54. Minute fiel via Pfosten das 3:0 durch Piotr Zielińskis präzisen Schuss. Damit bestätigte Inter Mailand seine Rückkehr zur Gewinnformel nach den frühen Rückschlägen in der Gruppenphase. Die defensive Stabilität und die effiziente Offensive zeigten, dass die Italiener wieder auf Kurs sind.

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PSG ging als klarer Favorit gegen Villarreal ins Spiel, obwohl diverse Verletzungen die Pariser schwächten. Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé sowie der langzeitverletzte Spieler fehlten dem französischen Meister. Trotz dieser namhaften Absenzen stellte PSG die Weichen früh auf Sieg, indem sie bereits in der 17. Minute mit 4:0 führten.

João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu und Fabián Ruiz trafen innerhalb von acht Minuten. Letzterer stellte fünf Minuten nach der Pause das 5:0 her. Für den sechsten Treffer war zwölf Minuten vor Schluss der 17-jährige David Boly verantwortlich, der sein erstes Tor im erst dritten Profi-Spiel erzielte.

Manchester United dreht in Rom

Gegen AS Rom geriet Manchester United schnell in Rückstand. In der 11. Minute gewährt die Abwehr der Engländer Matias Soulé zu viel Platz, den der Argentinier zum 1:0 nutzt. Donyell Malen verdoppelte sechs Minuten später per Penalty, woraufhin United-Fans Tennisbälle aufs Feld warfen, um gegen die Clubbesitzer zu protestieren.

Nach der Pause folgte die verrückte Wende für Manchester United. Bruno Fernandes durfte sich in der 58. Minute nach einem Fehlschuss ein zweites Mal vom Penaltypunkt versuchen, weil ein Römer zu früh den Sechzehner betrat. Im zweiten Anlauf verkürzte der United-Captain, was den Grundstein für den weiteren Verlauf legte.