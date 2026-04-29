Champions League: Atlético Madrid und Arsenal trennen sich 1:1 – Strittige Elfmeterentscheidungen prägen Spiel

Im Halbfinale der Champions League erkämpfte Arsenal ein 1:1-Unentschieden bei Atlético Madrid. Das Spiel war von zwei vergebenen und einem zurückgenommenen Elfmeter geprägt. Das Rückspiel findet in London statt.

Das Halbfinale der Champions League hat mit einem enttäuschenden Duell zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München begonnen, während das parallele Spiel zwischen Atlético Madrid und Arsenal deutlich weniger Spektakel bot und mit einem 1:1-Unentschieden endete.

Arsenal hat sich damit eine vielversprechende Ausgangsposition für das Rückspiel in London erarbeitet. Die Partie im Wanda Metropolitano war geprägt von strittigen Schiedsrichterentscheidungen, insbesondere im Hinblick auf mehrere vergebene bzw. zurückgenommene Elfmeter. Viktor Gyökeres brachte Arsenal in der 44. Minute per Strafstoß in Führung, nachdem er im Strafraum gefoult worden war.

Atlético Madrid glich jedoch in der 56. Minute ebenfalls durch einen Elfmeter aus, der von Julián Álvarez verwandelt wurde. Dieser Elfmeter wurde nach einer VAR-Überprüfung aufgrund eines Handspiels von Ben White zugesprochen. Die Atmosphäre im Stadion war angespannt, nicht zuletzt aufgrund der bevorstehenden Abschiede.

Für Atlético-Idol Antoine Griezmann war es das letzte Europapokal-Heimspiel für seinen Herzensclub, bevor er im Sommer in die USA zu Orlando wechseln wird. Griezmann wirkte vor dem Spiel nervös, konnte aber im Spiel selbst keine entscheidenden Akzente setzen. Atlético Madrid, das in den letzten Spielen eine enttäuschende Form gezeigt hatte und zuletzt auch das Finale der Copa del Rey verloren hatte, versuchte, durch den Rückhalt seiner Fans den Rückstand wettzumachen.

Nach dem Ausgleich durch Álvarez erhöhte Atlético den Druck, doch Arsenal verteidigte solide und konnte einige gefährliche Aktionen der Madrilenen abwehren. Ein weiterer Elfmeter für Arsenal wurde nach VAR-Überprüfung zurückgenommen, da der Schiedsrichter zu dem Schluss kam, dass Eze sich leicht fallen ließ und der Ball bereits weg war. Lookman hatte noch eine Chance, scheiterte aber an Arsenals Keeper Raya. Griezmann traf zudem die Latte.

Das Spiel war insgesamt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt. Beide Mannschaften hatten vor dem Spiel mit Formschwächen zu kämpfen. Atlético Madrid liegt in der spanischen Liga als Vierter mit großem Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona zurück, während Arsenal in der Premier League einen engen Kampf mit Manchester City um den Meistertitel führt. Das Rückspiel in London verspricht daher ein spannendes Duell zu werden, in dem sich entscheiden wird, welches Team ins Finale der Champions League einzieht.

Die Gunners haben sich eine gute Ausgangslage geschaffen, doch Atlético Madrid wird alles daran setzen, vor heimischer Kulisse das Ruder herumzureißen. Die strittigen Schiedsrichterentscheidungen und die hohe emotionale Belastung beider Teams dürften auch im Rückspiel eine Rolle spielen. Die Sehnsucht nach dem ersten Champions-League-Titel ist bei beiden Vereinen groß, was die Spannung zusätzlich erhöht





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