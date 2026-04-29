Champions League: Atletico Madrid und Arsenal liefern sich emotionales Halbfinale mit Wendungen

Im Halbfinale der Champions League zwischen Atletico Madrid und Arsenal zeigte sich Trainer Diego Simeone in seinem Element. Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit entwickelte sich die Partie zu einem emotionalen Spiel, in dem Atletico den Ausgleich erzielen konnte. Das Rückspiel in London wird über den Finalisten entscheiden.

Die Partie zwischen Atletico Madrid und Arsenal London im Halbfinale der Champions League entwickelte sich zu einem emotionalen Spektakel, in dem Trainer Diego Simeone einmal mehr seine ganze Leidenschaft zeigte.

Mit zunehmender Spieldauer wurde seine Gestik immer wilder – er fuchtelte mit den Händen, gestikulierte hektisch und sank schließlich verzweifelt in die Knie. In der 78. Minute erreichte seine künstlerische Darbietung ihren Höhepunkt, als er den Schiedsrichter Danny Makkelie aufforderte, den VAR zu konsultieren. Makkelie hatte zuvor einen Elfmeter für Arsenal nach einem vermeintlichen Foul von David Hancko an Eberechi Eze gepfiffen.

Nach längerer Überprüfung der TV-Bilder zog er seine Entscheidung jedoch zurück und nahm den Strafstoß zurück. Zu diesem Zeitpunkt dominierte Atletico das Spiel und der Penalty wäre aus dem Nichts gekommen. Die Spanier hatten in der zweiten Halbzeit immer mehr Kontrolle über das Spiel und erzielten in der 54. Minute den verdienten Ausgleich.

Ben White von Arsenal hatte den Ball im Strafraum mit der Hand berührt, und Julian Alvarez verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Der Treffer fiel mitten in eine starke Phase der Madrilenen, in der sie mit mehreren gefährlichen Chancen aufwarteten. Kurz zuvor war Alvarez mit einem Freistoß nur knapp gescheitert, und kurz nach dem 1:1 traf Antoine Griezmann in seinem letzten Champions-League-Heimspiel für die Colchoneros die Latte. Die erste Halbzeit war dagegen eher unspektakulär.

Während Arsenal um Spielkontrolle bemüht war, hatte Atletico Schwierigkeiten, zusammenhängende Spielzüge zu entwickeln. Einer der wenigen Höhepunkte war ein Schuss von Alvarez, den David Raya parieren konnte. Bei den Gunners hatte Noni Madueke die Führung auf dem Fuß, doch sein Distanzschuss verfehlte knapp den rechten Pfosten. Der einzige Treffer der ersten Halbzeit fiel ebenfalls durch einen Elfmeter.

Hancko hatte Viktor Gyökeres ungeschickt in den Rücken gestoßen, und der schwedische Stürmer von Arsenal verwandelte die Chance zum 1:0. Das Rückspiel in London wird entscheiden, wer ins Finale einzieht. Arsenal empfängt Atletico am kommenden Dienstag. Am selben Abend wird in München der zweite Finalist ermittelt, wenn Bayern München gegen Paris Saint-Germain antreten wird.

Nach dem spektakulären 5:4-Sieg der Franzosen im Hinspiel bleibt auch dort alles offen





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