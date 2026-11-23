Das Champions-League-Spiel zwischen Arsenal und Borussia Dortmund wird zum Test. Der Ausfall von David Raya bei den Gunners ist ein massives Problem gegen Guirassy.

Am Dienstagabend empfängt der Leader der englischen Premier League den Tabellenführer der deutschen Bundesliga. Das Champions-League-Duell zwischen Arsenal und Borussia Dortmund verspricht Klasse, doch die Frage nach dem Spektakel bleibt offen. Die "Gunners" haben in vier Partien mit 8:3 Toren 10 Punkte gesammelt, während der BVB bei 9 Punkten und einem Torverhältnis von 7:5 liegt.

Kritischer Ausfall bei den Gunners

Es wäre ein Zweikampf zweier Top-Torhüter gewesen, hätte Gregor Kobel nicht gegen David Raya gespielt. Da der spanische Keeper fehlt, wird die Partie für Arsenal zu einem grösseren Problem, wie englische Experten betonen. Raya wechselte am Samstag aus und verletzte sich beim 2:2-Unentschieden gegen Newcastle an der Schulter. Dieser Ausfall geht weit über den Verlust eines einzelnen Spielers hinaus.

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Unersetzlichkeit laut Experten

Alan Shearer betonte nach der Verletzung, dass Raya der einzige Spieler sei, bei dem Mikel Arteta sagen würde, er wolle auf keinen Fall länger auf ihn verzichten müssen. Fussballexperte Jamie Redknapp sekundierte diese Einschätzung und führte an, dass Raya als einziger in der aktuellen Mannschaft unersetzlich sei. Diese Einschätzung unterstreicht die strategische Bedeutung des Torhüters für die Defensive.

Zweifel am designierten Ersatzmann

Nachteilig für Arsenal wirkt sich aus, dass beim designierten Ersatzmann Kepa Arrizabalaga massive Zweifel bestehen. Der einstige 80-Millionen-Transfer von Chelsea ist von seiner Topform weit entfernt. Das Fehlen von Raya bei einem so hochkarätigen Gegner wie dem BVB verschärft diese Situation erheblich, da eine schwächere Leistung im Tor die gesamte Defensive der Gunners gefährden kann.

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BVB profitiert von Guirassys Comeback

Gegenüber der Schwäche im Arsenal-Tor steht die offensivstarke Position des BVB. Beim BVB steht Mittelstürmer Serhou Guirassy vor seinem Comeback. Seine Rückkehr in die Aufstellung könnte die Defensive von Arsenal weiter unter Druck setzen, sollte David Raya nicht verfügbar sein. Das Zusammenspiel von Guirassy und den Flügelspielern des BVB stellt eine besondere Gefahr dar.

Wichtige Informationen zum Spiel

Das Duell zwischen Arsenal und Dortmund können Sie am Dienstag ab 21 Uhr in der SRF Sport App im Liveticker mitverfolgen. Die Zusammenfassung und alle wichtigen Szenen der weiteren Champions-League-Partien sehen Sie am Dienstag und Mittwoch ab 23 Uhr auf SRF zwei im "Champions League - Highlights". Die Analyse der aktuellen Formkurven und der Personalie Raya deutet auf ein spannungsgeladenes Spiel hin.