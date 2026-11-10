Champions Hockey League Achtelfinal: HCD trifft auf HC Pilsen, Genf gegen Fribourg

Der HC Davos qualifiziert sich knapp für die CHL Achtelfinalrunde und trifft auf das ungeschlagene HC Pilsen. Der EHC Kloten Genf steht im Duell gegen den SC Freiburg.

Der HC Davos hat die qualifizierte Aufstiegsphase zur Champions Hockey League Achtelfinalrunde mit knapper Not abgeschlossen. Ausschlaggebend für die Teilnahme war am Ende das bessere Torverhältnis, welches den Bündner Eishockey club vor anderen Konkurrenten platzierte. Damit sichert sich das Team aus der Schweiz einen Startplatz in der nächstenKO-Runde des prestigeträchtigen europäischen Turniers.

HCD gegen das ungeschlagene HC Pilsen

Das ungeschlagene HC Pilsen ist das einzige noch ungeschlagene Team im gesamten Turnier und hat die meisten Tore geschossen.

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Der HC Davos trifft nun auf den Qualifikationssieger aus Tschechien, das HC Pilsen. Dieses tschechische Team gilt als die stärkste Mannschaft im aktuellen Teilnehmerfeld, da es in der Vorrunde noch keine Niederlage hinnehmen musste und dabei die höchste Torbilanz vorweisen kann. Ein historisches Duell steht aus, da die beiden Teams zuvor noch nie aufeinander trafen. In der Gruppenphase konnte Pilsen jedoch bereits Fribourg-Gottéron mit einem klaren Ergebnis von 4:2 besiegen und damit seine Dominanz unter Beweis stellen.

Die erste Partie findet in Davos statt, wobei die Rückspiele eine Woche später stattfinden werden. Für den HC Davos stellt dies eine enorme Herausforderung dar, da der Gegner nicht nur technisch überlegen erscheint, sondern auch die mentale Stärke eines ungeschlagenen Teams mit sich bringt. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Spiel zwischen der Schweizer Traditionsmannschaft und dem tschechischen Top-Team freuen.

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Genf trifft auf den Schweizer Meister SC Freiburg

Bei der vorletzten Ausgabe der Champions Hockey League scheiterten die Genfer im Halbfinal an den ZSC Lions.

Nun kommt es für den EHC Kloten Genf wieder zu einem Schweizer K.o.-Duell, diesem Mal gegen den Schweizer Meister aus Freiburg, den SC Freiburg. Die beiden Teams sind sich aus der heimischen Liga bereits gut vertraut, da sie diese Saison bereits zweimal gegeneinander spielen mussten. Beide Partien gingen an Genf, wenn auch nur jeweils mit einem Tor Differenz.

Diese knappen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kräfteverhältnisse sehr ausgeglichen sind und das kleine Detail über Erfolg oder Misserfolg entscheiden könnte. Der EHC Kloten Genf muss diese psychologische Barriere brechen, um im Achtelfinal erfolgreich zu sein. Das HC Davos und der EHC Kloten Genf stellen damit zwei der stärksten Schweizer Akteure in diesem Wettbewerb dar.

Real-World Impact & What Comes Next

Die Auftritte der Schweizer Teams in der Champions Hockey League bleiben weiterhin im Fokus des Eishockey-Fans. Die Achtelfinal-Rückspiele finden dann eine Woche später statt, was den Zeitplan für die beteiligten Clubs extrem straff gestaltet. Spieler und Trainer müssen sich schnell auf die nächste Herausforderung einstellen, da die Regenerationszeiten kurz sind.

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Für den HC Davos bedeutet die Qualifikation einen besonderen Erfolg, da die Hürden hoch waren und das Torverhältnis über die Weiterreise entschied. Der EHC Kloten Genf sieht sich mit der gleichen Struktur konfrontiert, muss aber in seiner Begegnung beweisen, dass er die engen Grenzen der Ligaspiele überschreiten kann. Die Spannung auf die kommenden Partien ist groß, da beide Schweizer Teams gegen starke Gegner antreten. Die Champions Hockey League zeigt damit ihre internationale Konkurrenzfähigkeit auf hohem Niveau.