Cham ZG startet November 2026 Pilotprojekt AREVIA gegen Einsamkeit

Die Gemeinde Cham testet ab November 2026 AREVIA. Senioren ab 60 Jahren können sich kostenlos für soziale Kontakte anmelden.

Die Gemeinde Cham im Kanton Zug implementiert ab Mitte November 2026 ein innovatives digitales Vernetzungsangebot namens AREVIA. Dieses Pilotprojekt richtet sich spezifisch an Personen im Alter von 60 Jahren und mehr und zielt darauf ab, soziale Isolation wirksam zu bekämpfen. Durch die gezielte Zusammenführung von Bürgern mit ähnlichen Interessen sollen neue persönliche Beziehungen entstehen, die die gesellschaftliche Teilhabe im hohen Alter signifikant stärken. Die Anmeldung für das Programm ist bis zum 13. November 2026 kostenfrei möglich, wobei das verfügbare Kontingent auf exakt 100 Teilnehmerplätze begrenzt ist. Dieses initative Vorhaben steht im direkten Einklang mit der strategischen Zielsetzung der Gemeinde, um die Lebensqualität älterer Bewohner nachhaltig zu verbessern und den Zusammenhalt im Quartier zu festigen.

Strategische Einbindung in Altersvision 2040

Das Projekt AREVIA dient als zentraler Baustein zur Realisierung der Altersstrategie "Altern in Cham - Vision 2040". Diese umfassende kommunale Strategie verfolgt das Zukunftsbild "Cham zum Sein und Bleiben", welches ein selbstbestimmtes und gut integriertes Leben im Alter für alle Einwohner vorsieht. Besonders im Fokus der Gemeindeverwaltung steht dabei die Prävention von Einsamkeit, die als erheblicher Risikofaktor für die psychische und physische Gesundheit der älteren Generation identifiziert wurde. Die Zusammenarbeit mit der Plattform AREVIA knüpft nahtlos an diese strategischen Säulen an und soll durch digitale Hilfsmittel die traditionellen nachbarschaftlichen Strukturen ergänzen. Gemeinderätin Christine Blättler-Müller, zuständig für die Bereiche Soziales und Gesundheit, betont die Notwendigkeit solcher Initiativen für ein lebendiges Gemeinwesen.

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Funktionweise und Auswahl der Kontakte

Der Ablauf des Pilotprojekts ist strukturiert angelegt, um den Teilnehmern maximalen Komfort und Datenschutz zu gewährleisten. Interessierte Bürger geben bei der Registrierung ihre persönlichen Hobbys und Interessen detailliert an. Basierend auf diesen Angaben generiert das System passende Kontaktvorschläge, die bis zum 22. November 2026 anonymisiert an die Teilnehmer übermittelt werden. Dies ermöglicht es den Senioren, eigenständig und ohne Druck zu entscheiden, wen sie kennenlernen möchten. Parallel dazu schlägt die Plattform AREVIA spezifische Aktivitäten und Veranstaltungen vor, die inhaltlich zu den geteilten Interessen passen. Dazu zählen bestehende Freizeitangebote, kulturelle Events und Begegnungsstätten in Cham, die bereits in den bestehenden sozialen Infrastrukturen der Gemeinde verankert sind.

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Präsentation und Teilnehmerzahlen im Überblick

Die Vorstellung des Projekts AREVIA fand vor einem zahlreichen Publikum im Rahmen des Seniorenforums statt, das am 5. November 2026 unter dem Motto "Was Nachbarschaft schafft" organisiert wurde. Bei diesem informativen Austausch konnten die Bewohner von Cham die Möglichkeiten der digitalen Vernetzung direkt mit Vertretern der Gemeindeverwaltung diskutieren. Die Anmeldung für die 100 verfügbaren Plätze im Pilotprojekt läuft bis zum 13. November 2026. Diese begrenzte Anzahl soll gewährleisten, dass eine hohe persönliche Betreuung und individuelle Betreuungsgüte gewährleistet bleiben können. Die Gemeinde Cham positioniert dieses Angebot als offenen Zugang für alle Senioren, der auch physische Begegnungsräume nutzt.

Auswertung und Zukunft der sozialen Integration

Nach dem formalen Abschluss des Pilotprojekts wird die Gemeinde Cham die gewonnenen Erfahrungen systematisch auswerten. Hierfür sind die Teilnehmer im Januar 2027 zu einer kurzen, anonymen Befragung eingeladen, um ihr subjektives Empfinden und die Wirksamkeit der Kontakte zu dokumentieren. Im Zentrum der Auswertung steht die Frage, ob und in welcher Form AREVIA die bestehenden Begegnungsangebote in Cham sinnvoll ergänzen kann. Die Ergebnisse dieser Evaluation fließen direkt in die weitere Planung der Altersstrategie ein. Die Gemeinde sieht in dieser Methode einen neuen, vielversprechenden Weg, um die soziale Teilhabe im Alter durch gemeinsame Interessen zu fördern und die Lebensqualität durch starken nachbarschaftlichen Austausch nachhaltig zu sichern.