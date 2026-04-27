CH Media erweitert Aargauer Anzeiger-Portfolio – Schellenberg Gruppe verkauft Regionalzeitungen

Das Medienunternehmen CH Media übernimmt den 'General Anzeiger', die 'Rundschau Süd' und die 'Rundschau Nord' im Aargau von der Schellenberg Gruppe. Die Schellenberg Gruppe will sich künftig auf das Druckgeschäft konzentrieren.

Der Schweizer Medienmarkt erlebt eine Konsolidierungswelle, die sich nun auch auf den Aargau ausweitet. Das Medienunternehmen CH Media hat eine bedeutende Erweiterung seines Portfolios angekündigt und übernimmt drei weitere Aargau er Regionalzeitungen : den 'General Anzeiger', die 'Rundschau Süd' und die 'Rundschau Nord'.

Diese Zeitungen decken die Regionen Brugg und Baden ab und waren bisher im Besitz der Schellenberg Gruppe. Die Übernahme wird ab dem 1. September wirksam. Die Schellenberg Gruppe, die sich künftig verstärkt auf ihr Kerngeschäft im Druckbereich konzentrieren möchte, hat sich zu diesem Schritt entschlossen.

Laut einer Mitteilung von CH Media wurde Stillschweigen über die finanziellen Details der Transaktion vereinbart. CH Media betont, dass ein Grossteil der Mitarbeitenden der übernommenen Zeitungen weiterhin beschäftigt werden soll, schliesst aber vereinzelt personelle Anpassungen aufgrund der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Medienbranche nicht aus. Parallel zur Integration der Zeitungen wird auch ein möglicher Zusammenschluss der beiden 'Rundschau'-Titel geprüft, um Synergien zu nutzen und die regionale Berichterstattung zu stärken.

Oskar Schellenberg, Inhaber der Schellenberg Gruppe, äusserte sich zuversichtlich, mit CH Media den optimalen Käufer für die Anzeiger gefunden zu haben. Er hob hervor, dass CH Media die notwendige Expertise und die Ressourcen besitzt, um die Zukunft der Zeitungen erfolgreich zu gestalten. Peter Wanner, Verleger von CH Media, bestätigte, dass die neuen Titel hervorragend zum bestehenden Anzeiger-Portfolio passen und die Marktposition des Unternehmens im Aargau weiter stärken werden.

CH Media ist im Aargau bereits mit den regionalen Wochenzeitungen 'Der Landanzeiger' (Region Aarau) und 'Wiggertaler' (Region Zofingen) vertreten. Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von CH Media für die regionale Medienlandschaft und die Bereitstellung von relevanten Informationen für die Bevölkerung. Die Konsolidierung im Medienmarkt ist eine Reaktion auf die zunehmende Digitalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen für traditionelle Zeitungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und die Optimierung von Prozessen können Medienunternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und weiterhin qualitativ hochwertige journalistische Arbeit leisten. Die Zukunft der Regionalzeitungen wird zunehmend von ihrer Fähigkeit abhängen, sich an die veränderten Bedürfnisse der Leser anzupassen und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Übernahme durch CH Media bietet den übernommenen Zeitungen die Möglichkeit, von den Synergien innerhalb des Unternehmens zu profitieren und ihre Position im Aargauer Medienmarkt zu festigen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Integration der Zeitungen konkret gestalten wird und welche Auswirkungen sie auf die regionale Berichterstattung haben wird. Die Medienbranche steht vor grossen Veränderungen, und die Konsolidierungswelle wird voraussichtlich weitergehen. Unternehmen, die in der Lage sind, sich anzupassen und innovative Lösungen zu finden, werden die besten Chancen haben, in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein. Die Schellenberg Gruppe konzentriert sich nun auf ihr Kerngeschäft, den Druck, und setzt damit ein Zeichen für eine klare strategische Ausrichtung.

CH Media hingegen setzt auf Wachstum durch Akquisitionen und die Stärkung seiner Position im regionalen Medienmarkt. Diese Entwicklung zeigt, dass die Medienlandschaft im Wandel ist und sich neue Strukturen herausbilden





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