Der Fonds Cevian hat seinen UBS-Anteil im dritten Quartal signifikant verkleinert. Begründet wird der Verkauf mit strategischen Portfolioanpassungen und der Notwendigkeit, neue Investitionsmöglichkeiten zu finanzieren.

Der schwedische Investmentfonds Cevian hat seine Beteiligung an der UBS im Laufe des dritten Quartals deutlich verkleinert. Wie aus einer am Dienstag bekanntgegebenen Offenlegung der US-Wertpapierbehörde SEC hervorgeht, hielt Cevian zum Ende dieses Quartals noch rund 35,5 Millionen Aktien der Schweiz er Bank. Diese Position hatte einen Marktwert von 1,71 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert stellt eine spürbare Reduktion dar, da sich die Beteiligung zur Jahresmitte noch auf 48,1 Millionen Aktien belief, die damals rund 2,39 Milliarden US-Dollar wert waren. Damit hat der Vermögensverwalter in den Sommermonaten gut ein Viertel seiner Aktienbestände abgestoßen.

Strategische Anpassung der Beteiligungen

Die Entscheidung des Fonds zur Verringerung des UBS-Anteils wird als gezielte strategische Maßnahme dargestellt. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte Cevian, dass eine kleinere Portfolioanpassung vorgenommen wurde. Der Hauptgrund dafür war, dass die Position in der UBS zu einem zu großen Bestandteil des gesamten Portfolios des Fonds geworden war. Zudem betonte das Unternehmen, dass durch den Verkauf neues Kapital freigesetzt wurde, um daraus neue Investitionen zu finanzieren. Trotz des Verkaufs bleibt die UBS laut der Erklärung weiterhin eine der größten und wichtigsten Beteiligungen von Cevian.

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Historie und Markterwartungen

Cevian war bereits im Jahr 2023 bei der UBS eingestiegen. Dieser Schritt erfolgte kurz nach der historischen Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse durch die UBS, die größte Bank der Schweiz. Im Dezember 2023 hatte Cevian damals eine Beteiligung von 1,3 Prozent im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro gemeldet. Seit diesem Zeitpunkt hat sich die Aktie der UBS deutlich positiv entwickelt. Der Aktienkurs ist von einem Niveau von gut 25 Franken auf knapp 40 Franken kräftig angezogen. Mitgründer Lars Förberg hatte damals öffentlich erklärt, dass Cevian eine Verdopplung des Werts der UBS-Aktie auf 50 Franken anpeilt.

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Wettbewerbsziele der Bankenleitung

Neben den Erwartungen der Aktionäre gibt es auch strategische Ziele der Bankenführung, die die Marktposition stärken sollen. UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte im November 2023 erklärt, dass die UBS die amerikanische Morgan Stanley überholen und zum am höchsten bewerteten Vermögensverwalter aufsteigen wolle. Derzeit ist das Zürcher Institut von diesem ambitionierten Ziel jedoch noch ein gutes Stück weit entfernt. Die erfolgreiche Integration der Credit Suisse gilt als ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, doch die Diskussionen um regulatorische Änderungen schaffen Unsicherheiten.

Regulatorischer Druck und Kapitalanforderungen

Die Diskussion um strengere Kapitalvorschriften in der Schweiz verunsichert derzeit viele Anleger, darunter auch institutionelle Investoren wie Cevian. Sollte es zu einem Entscheid der kleinen Kammer des Schweizer Parlaments kommen, wonach die UBS ihre Auslandsbeteiligungen zu 90 Prozent mit Eigenkapital unterlegen soll, hätte dies massive finanzielle Konsequenzen. Die UBS müsste mit den neuen Regeln insgesamt 18 Milliarden Dollar mehr Kapital halten als bisher. Sowohl die UBS als auch Cevian lehnen diese Vorgabe nach früheren Angaben entschieden ab.