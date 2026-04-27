Certum setzt auf Erfahrung: Neue Rekrutierungskampagne für Bewerber über 50

Das Elektrosicherheitsberatungsunternehmen Certum startet eine gezielte Rekrutierungskampagne für Menschen über 50 und löst damit eine positive Diskussion in der Community aus. Nutzer loben die Initiative, diskutieren aber auch über die Herausforderungen der Stellensuche für ältere Arbeitnehmer.

Das Elektro sicherheitsberatungsunternehmen Certum hat eine bemerkenswerte Initiative gestartet: eine gezielte Rekrutierung skampagne, die sich explizit an Bewerberinnen und Bewerber über 50 Jahre richtet. Diese Maßnahme hat in der Online-Community für breite Zustimmung gesorgt und eine lebhafte Diskussion über die Herausforderungen und Chancen der Beschäftigung älterer Fachkräfte ausgelöst.

Viele Nutzerinnen und Nutzer loben Certum für diesen mutigen Schritt, der dem demografischen Wandel Rechnung trägt und die Erfahrung und das Know-how älterer Arbeitnehmer wertschätzt. Die Kommentare spiegeln eine Mischung aus Erleichterung, Hoffnung und konstruktiver Kritik wider, wobei viele die Frage aufwerfen, wie die Stellensuche für ältere Personen generell vereinfacht werden kann. Die positive Resonanz auf die Kampagne von Certum ist überwältigend. Zahlreiche Kommentare drücken Anerkennung und Dankbarkeit aus.

Ein Nutzer schreibt beispielsweise: „Ich finde das vorbildlich von dieser Firma, dass sie den Ü50 behilflich ist, Arbeit zu bekommen. Kompliment und herzliches Dankeschön an die Firmenleitung.

“ Diese Aussage unterstreicht den Wunsch vieler nach einer inklusiveren Arbeitswelt, in der Alter nicht als Hindernis, sondern als Bereicherung betrachtet wird. Ein anderer Nutzer betont, dass Unternehmen, die erfahrene Fachkräfte einstellen, sich selbst einen Vorteil verschaffen, da diese ihr Wissen und ihre Kompetenzen an jüngere Kollegen weitergeben können.

Es wird argumentiert, dass die Einstellung von Mitarbeitern über 50 Jahre nicht nur sozial verantwortungsvoll ist, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, da sie zur Stabilisierung des Teams und zur Förderung von Innovationen beitragen kann. Mehrere Personen teilen persönliche Erfolgsgeschichten, die belegen, dass es auch heute noch möglich ist, im reiferen Alter eine erfüllende berufliche Tätigkeit zu finden.

So berichtet eine Nutzerin, dass sie mit 55 Jahren ihre Traumstelle gefunden hat und dass ihr Arbeitgeber vor kurzem eine weitere Kollegin im gleichen Alter eingestellt hat. Diese Beispiele zeigen, dass es Unternehmen gibt, die das Potenzial älterer Arbeitnehmer erkennen und aktiv fördern.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die darauf hinweisen, dass die aktive Abwerbung von Fachkräften nicht unbedingt eine Lösung für den Fachkräftemangel in der Elektrobranche darstellt. Einige Nutzer äußern Bedenken, dass das „Abluchsen“ von älteren Mitarbeitern lediglich dazu führt, dass das Problem von einem Unternehmen zum anderen verlagert wird. Sie fordern stattdessen eine umfassendere Strategie, die die Weiterbildung und Qualifizierung älterer Arbeitnehmer fördert und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem neuesten Stand zu halten.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die oft schwierige Situation bei der Gehaltsverhandlung. Viele ältere Bewerber berichten, dass sie trotz ihrer Erfahrung und Qualifikation mit niedrigeren Gehaltsangeboten konfrontiert werden als jüngere Kandidaten. Dies führt zu Frustration und Demotivation und kann dazu führen, dass ältere Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Die von Certum zur Verfügung gestellte Musterkündigung für die aktuelle Stelle wurde ebenfalls unterschiedlich aufgenommen.

Während einige Nutzer dies als humorvolle Geste empfanden, kritisierten andere dies als unangebracht und respektlos. Insgesamt zeigt die Diskussion in der Community, dass die Beschäftigung älterer Fachkräfte ein komplexes Thema ist, das viele verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen. Fast ein Viertel der Kommentatoren betont, dass ältere Arbeitnehmer wertvolle Erfahrung, Fachwissen und soziale Kompetenzen mitbringen. Sie werden als zuverlässig, loyal und als wichtige Wissensvermittler an jüngere Generationen wahrgenommen.

Gleichzeitig beklagen über 20 Prozent der Kommentatoren, dass die Jobsuche ab 40 oder 50 Jahren deutlich schwieriger wird und Bewerbungen oft ohne Rückmeldung verbleiben. Sie kritisieren, dass Unternehmen zwar Erfahrung suchen, aber oft lieber jüngere und kostengünstigere Mitarbeiter einstellen oder ältere Bewerber bei der Bezahlung benachteiligen. Die Initiative von Certum kann als ein positives Signal gewertet werden, das andere Unternehmen dazu ermutigen sollte, ebenfalls auf die Kompetenzen und Erfahrungen älterer Arbeitnehmer zu setzen





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