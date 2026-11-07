Centurion-Panzer verlässt Schloss Brestenberg für Museum Full-Reuenthal

Der britische 50-Tonnen-Panzer Centurion wurde aus dem Schloss Brestenberg entfernt und an das Militärmuseum Full-Reuenthal übergeben. Die Stiftung SKKG räumt das Untergeschoss für neue Planungen.

Die Stiftung SKKG für Kunst, Kultur und Geschichte hat einen historischen britischen Centurion-Panzer aus den Kellern des Schloss Brestenberg am Hallwilersee entfernen lassen. Das 50-Tonnen-Fahrzeug wurde direkt an das Militärmuseum Full-Reuenthal verschenkt, um dort eine dauerhafte Heimstatt zu finden. Der Abtransport erfolgte am Freitag und markiert den ersten Schritt bei der Räumung des Untergeschosses für zukünftige Projekte.

Räumung des Bunkeruntergeschosses am See

Ariel Leuenberger, Kommunikationschef der Terresta AG, bestätigte, dass die Verantwortlichen während zwei Tagen die Bunkeranlage unter dem Schloss geleert haben. Dieser Schritt ist notwendig, da das historische Gebäude am Hallwilersee in Zukunft ein Restaurant sowie vermietbare Veranstaltungsräume beherbergen soll. Die Stiftung musste die Bestände aus dem Untergrund entfernen, um Platz für die neuen architektonischen Pläne zu schaffen.

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Der Centurion-Panzer war ein zentrales Exponat der Sammlung, die vom verstorbenen Sammler Bruno Stefanini initiiert wurde. Viele der im Schloss lagerten Objekte stammten aus einer privaten Waffensammlung. Mit der Schenkung an das Festungsmuseum Full-Reuenthal findet das 50-Tonnen-Gefährt eine sinnvolle Weiterverwendung. Leuenberger betonte die Bedeutung dieses Abnehmers für die korrekte Erhaltung der militärhistorischen Artefakte.

Militärhistorische Exponate gewinnen neue Heimat

Neben dem britischen Kampfpanzer gehen weitere Militärstücke an das Museum in Full-Reuenthal. Diese Objekte waren ursprünglich Teil einer geplanten Geschichtsausstellung auf der untersten Ebene des Brestenbergs. Die Stiftung hatte die Sammlung im Untergeschoss gelagert, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun übernimmt das Museum die Verantwortung für die Bewahrung dieser historischen Stücke.

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Die Übergabe des Panzers geschah auf ungewöhnliche Weise, wie Bilder und Videomaterial der Feuerwehr Seengen zeigen. Das jahrzehntealte Gefährt legte den Weg aus den unterirdischen Hallen eigenständig zurück. Laster warteten außerhalb, während der Panzer seinen Weg aus dem dunklen Untergrund des Schlosses bahnte. Dieser visuelle Moment unterstreicht die Größe und Bedeutung des übergebenen Exponats.

Zukunft des Schlosses Brestenberg am Hallwilersee

Die Räumung dient der Vorbereitung einer fundamentalen Neunutzung des Anwesens. Neben der gastronomischen Nutzung durch ein Restaurant sind auch vermietbare Räume für verschiedene Zwecke vorgesehen. Die Verantwortlichen haben über den Zeitraum von zwei Tagen die Liegenschaft für die folgenden Bauarbeiten vorbereitet. Der Fokus liegt nun auf der Umwandlung der Bunkerstruktur in nutzbare Flächen.

Vor der endgültigen Entscheidung für das Restaurant und die Mietflächen gab es diverse andere Nutzungsideen. Leuenberger erwähnte Konzepte, die von der Zucht von Heilpflanzen bis zum Betrieb von Datenspeichern reichten. Diese alternativen Szenarien wurden im Rahmen der strategischen Planung des Anwesens erwogen. Die aktuelle Ausrichtung auf Gastronomie und Vermietung gilt nun als feststehend.

Die Arbeiten für die Zukunft des Schlosses Brestenberg sollen im Frühling starten. Bis dahin hat die Stiftung Zeit, die letzten Vorbereitungen zu treffen und die Übergabe der Exponate formal abzuschließen. Der Verkauf oder die Vermietung der Räume wird voraussichtlich neue Akteure ins Schloss bringen. Die historische Bedeutung des Ortes bleibt dabei erhalten, während die Nutzung moderneren Anforderungen entspricht.

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Die Stiftung SKKG hat durch diese Maßnahmen gezeigt, dass sie historische Sammlungen verantwortungsvoll behandelt. Die Schenkung an das Militärmuseum Full-Reuenthal sichert die Präsentation der Objekte für zukünftige Generationen. Gleichzeitig wird das Schloss Brestenberg am Hallwilersee durch die neuen Pläne wirtschaftlich und kulturell neu belebt. Die Räumung des Untergeschosses war somit ein notwendiger Schritt für die gesamte Entwicklung des Anwesens.