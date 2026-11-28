Das neue Museum Kanal-Centre Pompidou in Brüssel eröffnet seine Tore. Das ehemalige Citroën-Werk dient als kultureller Ankerpunkt mit internationalen Ausstellungen und öffentlichen Räumen für die Stadt.

Die belgische Hauptstadt Brüssel erweitert ihr kulturelles Angebot mit der Eröffnung des neuen Museum Kanal - Centre Pompidou am kommenden Samstag. An diesem Ort soll sich die internationale Kunst szene mit der lokalen Gemeinschaft verbinden, wobei das Ziel darin besteht, Menschen anzusprechen, die zuvor nie ein Museum betreten haben. Das Projekt gilt nach Angaben der Betreiber als das größte Museumsprojekt Europas und bietet auf einer Fläche von rund 40.000 Quadratmetern Raum für moderne und zeitgenössische Kunst.

Historisches Citroën-Gebäude als kultureller Anker

Das Museumsgebäude befindet sich in einer imposanten, ehemaligen Fabrik des französischen Autobauers Citroën im Norden der Innenstadt. Das aus den 1930er Jahren stammende Bauwerk wird von den Verantwortlichen als alte "Kathedrale für Autos" bezeichnet und verbindet nun die belgische Hauptstadt mit dem Canal de l'Ourcq, der auch als Brüsseler Kanal bekannt ist. Der Umbau des ikonischen Gebäudekomplexes begann im Jahr 2020 und umfasste den Einbau neuer Ausstellungsräume und Veranstaltungsbereiche in den bestehenden Hallen, wobei die ursprüngliche Architektur bewahrt wurde.

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Interdisziplinäre Kulturinstitution mit breitem Programm

Das Museum Kanal-Centre Pompidou richtet sich an eine vielfältige Zielgruppe, darunter Künstler, Kreative, Architekten und die allgemeine Öffentlichkeit. Die Einrichtungen umfassen nicht nur Ausstellungsflächen für Kunst, sondern auch Bereiche für Filmvorführungen und Aufführungen. Ergänzt wird das kulturelle Angebot durch eine Bibliothek, ein Forschungszentrum, einen Museumsshop und eine hauseigene Bäckerei. Für die Entspannung der Besucher stehen Restaurants, eine Dachbar und ein Spielplatz zur Verfügung, um den Ort zu einem lebendigen Treffpunkt zu machen.

Zusammenarbeit mit dem französischen Kulturzentrum

Eine zentrale Rolle für das Kunstangebot spielt die enge Zusammenarbeit mit dem bekannten Pariser Kunst- und Kulturzentrum Centre Pompidou. Diese Partnerschaft besteht bereits seit fast zehn Jahren und ermöglicht es dem Brüsseler Museum, auf die umfangreiche Kunstsammlung des französischen Hauses zuzugreifen. Werke aus dieser Sammlung sollen in wechselnden Ausstellungen in Brüssel gezeigt werden, was dem Standort eine internationale Strahlkraft verleiht und den Austausch zwischen den beiden europäischen Kulturmetropolen fördert.

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Soziale Öffnung und Zugang für alle Besucher

Geschäftsführer Yves Goldstein betont die soziale Komponente des Projekts, indem er erklärt, dass Menschen, die nie ein Museum betreten haben, diesen Ort zu ihrem eigenen machen sollen. Ein Teil der Flächen im Museum ist ohne Eintrittskarte zugänglich, was den barrierefreien Zugang zur Kultur weiter erleichtern soll. Zum Eröffnungswochenende sind verschiedene kostenlose Veranstaltungen geplant, um die neue Institution direkt mit der Stadtgesellschaft zu verbinden und die Reichweite des Angebots zu maximieren.

Strategische Lage und Bedeutung für die Region

Die geografische Lage des Museums ist strategisch wichtig, da es sich knapp 150 Kilometer entfernt von der Grenzstadt Aachen befindet. Diese Position stärkt die kulturelle Vernetzung in der Euregio und bietet Besuchern aus den Nachbarländern ein bedeutendes Ziel für Kulturreisen. Das Projekt soll dazu beitragen, eine lebendige Gemeinschaft zu bilden, in der verschiedene Disziplinen und soziale Gruppen aufeinandertreffen, und etabliert sich als fester Bestandteil des europäischen Kulturlebens.