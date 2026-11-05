Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul: Camilo Duran entscheidet Spiel

Camilo Duran trifft doppelt und sichert Celtic Glasgow ein 3:2 gegen Beşiktaş Istanbul in einem spannungsgeladenen Europa-League-Duell.

Das Spiel zwischen Celtic Glasgow und Beşiktaş Istanbul endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Schotten. Nach einer dramatischen Partie, die von zahlreichen Torversuchen und taktischen Wechsl geprägt war, konnte sich Celtic Glasgow durchsetzen. Der entscheidende Beitrag kam dabei von Camilo Duran, der in der Schlussphase zwei Tore zum Siegesanlauf erzielte.

Duran trifft doppelt zu Spielende

Camilo Duran von Celtic Glasgow traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte in die Tormitte und machte den Spielstand damit auf 3:2 entscheidend. Zuvor hatte er bereits mit dem linken Fuß links im Sechzehner getroffen, um den Stand von 2:1 herzustellen. Diese beiden Treffer waren der entscheidende Hebel, um die Niederlage gegen den türkischen Gegner abzuwenden.

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Die Leistung von Duran kam in einer Phase, in der Beşiktaş Istanbul bereits ausglichen hatte. Zuvor war das Spiel durch viele torgefährliche Aktionen der Gastmannschaft aus Istanbul geprägt gewesen. Besonders Junior Olaïtan und Orkun Kökçü hatten Chancen verwertet, um aufzuholen.

Istanbul führt lange und glich aus

Beşiktaş Istanbul ging durch Junior Olaïtan in Führung. Der Angreifer traf mit dem rechten Fuß aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation. Zuvor hatte Olaïtan einen Elfmeter verschossen, dessen Schuss rechts unten gehalten wurde. Der Elfmeter war durch ein Foul von Jordan Lotomba im Strafraut entstanden.

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Orkun Kökçü glich später aus. Der Spieler traf mit dem rechten Fuß aus der Distanz unten links zum 2:2. Die Vorbereitung erfolgte durch Ernest Poku. Das Team von Beşiktaş Istanbul hatte zuvor den Wechsel von Emmanuel Agbadou gegen Tiago Djaló vollzogen und war in der Offensive gefährlich.

Die schottische Mannschaft hatte sich zunächst durch Callum Osmand einen Anschlusstreffer gesichert. Osmand traf mit dem rechten Fuß aus der Distanz unten links. Die Vorlage kam von Callum McGregor. Osmand kam für Sebastian Tounekti ins Spiel. Die Partie war durch viele Freistöße und Ecken gekennzeichnet.

Wechsel und taktische Änderungen

Die Trainer beider Mannschaften nutzten die Auswechslungsregeln intensiv. Bei Celtic Glasgow kamen Spieler wie Callum Osmand für Sebastian Tounekti sowie Haissem Hassan für Kasper Høgh. Bei Beşiktaş Istanbul wurde Václav Cerny durch Ilhan Fakili ersetzt. Diese Änderungen sollten die Offensive oder Defensive stärken.

Die Schiedsrichter signalisierten fünf Minuten Nachspielzeit. In dieser Phase kam es zu den entscheidenden Momenten. Abseitsstellungen wurden häufig registriert, unter anderem bei Dusan Vlahovic und Camilo Duran. Die Unparteiischen blieben bei der Kontrolle aufmerksam.

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Die Partie endete mit einem Sieg für Celtic Glasgow. Die Mannschaft zeigte sich in der Schlussphase standhaft und nutzte ihre Chancen effizient. Beşiktaş Istanbul hatte große Teile der Spielzeit geführt, konnte aber den Ausgleich nicht lange halten. Die Leistung der Spieler wie Junior Olaïtan und Leandro Trossard war beeindruckend, doch reichte es nicht zum Durchkommen.