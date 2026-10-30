Céline Dion traf überfahrenen Fan vor Paris-Konzert

Nachdem das Auto von Céline Dion den Fuss eines Fans vor dem Royal Monceau überfahren hatte, traf der verletzte Mann persönlich mit der Sängerin zusammen. Er erhielt ein Autogramm und wurde zu einem ihrer Konzerte in der Plenitude Arena eingeladen.

Die Sängerin erkundigte sich damals nach seinem Fuss, gab ihm ein Autogramm und versprach eine Einladung zu einem anstehenden Konzert in Frankreich. Im September 2026 durfte Marest tatsächlich endlich einem Konzert in der Paris er Plenitude Arena beiwohnen.

Unfall vor Royal Monceau

Im Juli 2024 wartet Nicolas Marest vor dem Royal Monceau in Paris auf Céline Dion. Es war der Vorabend derAls es vor der Unterkunft zu einem Gedränge kommt, gerät der Fan aus der Bretagne zu nah an das Fahrzeug der Sängerin. Dieses überfährt seinen Fuss. Der Vorfall bleibt vom kanadischen Superstar, der auf der Rückbank sitzt, nicht unbemerkt.

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Kurz darauf erhält Marest vom Hoteldirektor eine unerwartete Botschaft: Die Sängerin möchte ihn sehen.

"Es kann etwas dauern", ergänzte der Direktor. "Ich stand um 17 Uhr vor ihrem Hotel", erzählt der Fan gegenüber "Ouest-France". "Um 3 Uhr morgens waren noch etwa zwanzig Personen da, doch fast alle gingen schliesslich weg. Um 5 Uhr waren es bei der Rückkehr von Céline Dion nur noch zwei.

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Persönliche Begegnung mit Dion

"Schliesslich konnte er tatsächlich einige Worte mit seinem Idol wechseln. "Meine Eltern haben sie gehört, als ich klein war. Mein Lieblingslied ist ‹Ziggy›, und ich mag ‹D'amour et d'amitié› sehr", so der 30-Jährige. Dion habe sich nach seinem Fuss erkundigt und ihm ein Autogramm gegeben.

"Es dauerte genau zwei Sekunden, aber es war unglaublich intensiv. " Ein Mitarbeiter der Sängerin habe ihm schliesslich versprochen, er werde zu einem anstehenden Konzert in Frankreich eingeladen. "Ich glaube, er sagte das in dem Moment, um mich zu beschwichtigen. Angesichts ihrer Krankheit war es undenkbar, sie wieder auf der Bühne zu sehen.

" Denn die 58-Jährige leidet am Stiff-Person-Syndrom.spielt, nimmt Marest nach anfänglichem Zögern Kontakt mit dem Royal Monceau auf, das ihn mit dem Umfeld der Sängerin in Verbindung setzt. Tatsächlich erhält er vom Ticketing-Team eine Antwort.

Konzertbesuch in Paris

"Sie fragten mich sogar, welches Datum mir am besten passen würde! "Am 26. September, bei Show Nummer 7, sass Marest schliesslich in der Arena.

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"Bis ich den Konzertsaal betrat, konnte ich es nicht glauben, es kam mir unwirklich vor. " Es sei sein allererstes Konzert von Céline Dion gewesen. "Es war aussergewöhnlich. Ihre Stimme faszinierte mich.

Sie hatte sich nicht verändert.

" Ihm habe die Show so gut gefallen, dass er zwei weitere Konzerte besucht habe. Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente direkt an die 20-Minuten-Redaktion. Sendest du uns Fotos oder Videos, die zu einem neuen Beitrag führen, erhältst du eines von vier Geschenken.

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