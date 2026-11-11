Céline Amaudruz und der Grosse Austausch: SVP-Kandidatin rechtfertigt Unterschrift

Die SVP-Bundesratskandidatin Céline Amaudruz unterschreibt einen Vorstoss mit dem Kampfbegriff Grosser Austausch, distanziert sich aber von der Verschwörungstheorie.

Die genfer Nationalrätin und SVP - Bundesrat skandidatin Céline Amaudruz befindet sich in der öffentlichen Kritik, weil sie einen parlamentarischen Vorstoss mitunterschrieben hat, der den rechtsextremen Kampfbegriff " Grosser Austausch" verwendet. Als eine von acht Kandidierenden und die einzige Frau im Rennen um das Nachfolgeamt von Guy Parmelin im Bundesrat steht sie im Fokus der Parteipolitik und der öffentlichen Debatte. Ihre Unterschrift unter der Initiative ihres Parteikollegen Jean-Luc Addor hat zu Diskussionen über die Grenzen des politischen Diskurses innerhalb der SVP geführt.

Hintergrund des umstrittenen Vorstosses

Der Vorstoss trägt den Titel "Endlich eine echte Geburtenpolitik statt grenzenloser Zuwanderung?" und wurde ursprünglich von dem SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor eingereicht. In diesem Dokument fordert Addor den Bundesrat auf, eine aktive Geburtenpolitik zu verfolgen, um den demografischen Rückgang in der Schweiz zu stoppen. Statt den Bevölkerungsrückgang allein durch Zuwanderung auszugleichen, solle der Bund Familien stärker finanziell und strukturell fördern. Zwölf weitere SVP-Vertreterinnen und SVP-Vertreter, überwiegend aus der Westschweiz, haben diesen Vorstoss mitunterschrieben.

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Besonders brisant ist die Schlussfrage in Addors Text, in der explizit der Begriff "Grosser Austausch" fällt. Dort fragt er: "Können wir uns leisten, uns immer tiefer in den demografischen Winter zurückdrängen zu lassen und den Grossen Austausch der schwindenden Schweizer Bevölkerung durch Bevölkerungsgruppen aus aller Welt hinzunehmen?" Der "Grosse Austausch" ist ein zentraler Kampfbegriff der Neuen Rechten, der sich rechts von der traditionellen Konservativen positioniert. Das Narrativ behauptet, die weisse Bevölkerung westlicher Länder werde durch Menschen anderer Herkunft und Religion gezielt verdrängt.

Amaudruz distanziert sich von der Verschwörungstheorie

Céline Amaudruz weist in einer Erklärung gegenüber blue News deutlich von der ideologischen Bedeutung des Begriffs ab. Sie räumt ein, die politische Geschichte des Terms und seine Verwendung durch rechtsextreme Kreise zu kennen. Dennoch betonen, dass sie die dahinterstehende Verschwörungstheorie nicht teilt. "Das bedeutet keineswegs, dass ich deren Ideologie teile oder irgendeine Verschwörungstheorie unterstütze, wonach ein ethnischer Austausch gezielt organisiert wird", schreibt die Kandidatin. Die Vorstellung eines von politischen und gesellschaftlichen Eliten gesteuerten Plans zur ethnischen Umvolkung lehnt sie kategorisch ab.

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Amaudruz argumentiert, dass die demografische Zusammensetzung der Schweiz sich zwar durch den Geburtenrückgang und die Zuwanderung verändere, dies sei jedoch eine objektive Feststellung und keine Verschwörung. Der französische Autor Renaud Camus hat das Schlagwort im Jahr 2011 mit seinem Werk "Le grand remplacement" bekannt gemacht. Rechtsextreme Gruppen haben es seitdem in Europa und Nordamerika verbreitet. Amaudruz sieht den Kern ihres Engagements in einer legitimen Debatte über die Zukunft der Schweiz, die bereits während des Abstimmungskampfes zur Zehn-Millionen-Schweiz geführt worden sei.

Familiäre Unterstützung statt Einwanderung als Hauptlösung

Die Begründung für ihre Unterschrift liegt für die SVP-Vizepräsidentin im inhaltlichen Anliegen des Vorstosses. Sie argumentiert, dass die sinkende Geburtenrate und die zunehmende Abhängigkeit von Einwanderung eine grundlegende Frage für die Schweizer Zukunft darstellt. Anstatt Einwanderung als einzige Antwort auf demografische Herausforderungen zu betrachten, plädiert sie für den Beginn einer echten Familien- und Geburtenpolitik. Diese Position soll eine ausgewogenere Strategie zur Stabilisierung der Bevölkerungszahlen bieten.

Kritik an ihrer Person ist derzeit lauter als bei ihren männlichen Mitbewerbern um den Bundesratssitz. Für einen fairen öffentlichen Diskurs fordert Amaudruz, dass sich die Auseinandersetzung auf sachlicher Ebene orientiert und sich an politischen Positionen, Aussagen und Handlungen misst. Die Vielfalt der Herkunft sei an sich kein Problem, doch der politische Umgang mit demografischen Themen müsse präzise und frei von irreführenden Narrativen sein. Ihre Kandidatur bleibt somit von der Frage geprägt, wie klar sie von rechtsextremen Elementen abgrenzen kann.