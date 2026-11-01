Cédric Zesiger kehrt zu YB zurück und stärkt die Defensive

Cédric Zesiger ist von Augsburg zurück bei BSC Young Boys. Der Kapitän bringt Stabilität und spricht über seine WM-Nomina.

Cédric Zesiger ist zurück bei den Young Boys in Bern. Nach Jahren in der deutschen Bundesliga hat der 28-jährige Abwehrspieler seinen Weg an die Längere Gasse gefunden. Im persönlichen Gespräch mit Keystone-SDA blickt er auf seine Zeit in Deutschland zurück und spricht offen über das bitterste Kapitel seiner jüngsten Vergangenheit: die Nicht-Nomination für die Weltmeisterschaft.

Zerigs Rückkehr stabilisiert die Abwehr

Mit der Rückkehr des Captains kehrte auch die defensive Stabilität zum Verein zurück. Seit seinem Comeback nach einer Verletzung blieb YB dreimal in Folge ohne Gegentor. Diese Serie begann, nachdem sich Zesiger im August während eines Trainings ein Oberschenkelzerrung zugezogen hatte. Die Null-Serie umfasst Pflichtspiele gegen den Grasshopper Club Zürich, im Cup gegen den Erstligisten Taverne sowie am vergangenen Samstag gegen den FC St. Gallen.

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In Augsburg hatte man ihm schnell den Spitznamen Zu-Null-Zesi gegeben. Beim Bundesligisten FC Augsburg kassierte man in den ersten acht Spielen kein einziges Tor mit dem Schweizer Innenverteidiger im Team. Er war im Januar 2025 leihweise von Wolfsburg nach Augsburg gekommen und wurde noch im selben Frühling fest verpflichtet. Anderthalb Jahre später erinnert die aktuelle Statistik an diese frühere Erfolgsserie.

Teamarbeit vor individueller Leistung

Ob der Spitzname nun wieder passt, beurteilt Zesiger nüchtern. Er sieht zwar die Fakten für sich, glaubt aber, dass dahinter mehr steckt als nur seine eigene Präsenz. Ihm sei bewusst, dass er nur einen kleinen Teil zur aktuellen Serie beitrage. Das Zusammentreffen seiner Rückkehr mit der Torschutzserie betrachte er eher als Zufall. Entscheidend gewesen sei vielmehr die intensive Arbeit während der Nationalmannschaftspause.

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Dort habe das Team hart an offensichtlichen defensiven Problemen gearbeitet. In den neun Meisterschaftsspielen vor der Pause hatte YB zwar 31 Tore erzielt, aber auch deren 18 kassiert. Das bedeutete einen Schnitt von zwei Gegentoren pro Partie. Dass die Berner trotzdem ungeschlagen blieben, verdankten sie vor allem ihrer starken Offensive. Drei Spiele ohne Gegentor zeigen nun, dass die Mannschaft auch hinten zulegt.

Mentalität und Kompaktheit im Fokus

Zesiger betont, dass es nie so aussah, als hätte man viel zugelassen oder vom Gegner an die Wand gespielt. Oft seien einzelne Fehler direkt bestraft worden und die Mannschaft habe die Kompaktheit verloren. Gegen St. Gallen sah man das Gegenteil, selbst als man nach der Roten Karte gegen Edimilson Fernandes die letzte Viertelstunde in Unterzahl bestreiten musste. Jeder Spieler machte die Meter und war gewillt, auch etwas zu leiden.

Diese Mentalität sei notwendig, um defensiv stabil zu stehen. Zesiger verhinderte in dieser Schlussphase mit einer Rettungstat auf der Linie den Anschlusstreffer. Mehr als seine eigene Aktion freute ihn jedoch die Reaktion der Mitspieler. Wenn man die Szene anschaut, jubelten fünf, sechs oder sieben Spieler. Genau diese kollektive Reaktion brauche der Verein.

Vergangenheit und neue Rolle in Bern

Zesiger weiß, wie es sich anfühlt, wenn es bei YB läuft. Er stieß 2019 vom GC nach Bern und bestritt in vier Saisons 140 Partien. Er wurde 2020, 2021 und 2023 Meister sowie 2020 und 2023 Pokalsieger. Als Doublesieger wechselte er im Sommer 2023 nach Wolfsburg. Insgesamt kam er auf 72 Bundesligaeinsätze, bevor er in Augsburg zum Stammspieler wurde. Seine Rückkehr kam überraschend, da er in Augsburg noch bis 2029 unter Vertrag stand.

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Einen Rückschritt sieht er darin nicht. Die Rolle als Leader und Identifikationsfigur sei mindestens so interessant wie ein Platz in der Bundesliga. Sie sei wohl anspruchsvoller, weil es nicht nur ums Fußballspielen gehe. Auch private Aspekte spielten eine Rolle. Als Vater des einjährigen Eliano könne er in Bern Familie und Beruf verbinden. Wer ihn kenne, wisse, dass er ein Familienmensch sei.

Hoffnung auf neuen Meistertitel

Der Hauptgrund für die Rückkehr war jedoch die Wichtigkeit, die YB ihm beigemessen habe. Die Ausgangslage unterscheide sich stark von seinem ersten Wechsel 2019. Damals kam der Verein aus zwei titelreichen Saisons. Diesmal trat Zesiger einem Klub bei, der zwei titellose Jahre hinter sich hatte und dessen Selbstvertrauen angeschlagen war. Er musste zusammen mit den Jungs dazu beitragen, wieder in den Flow zu kommen.

Die Erwartungen sind entsprechend groß. YB machte den Rückkehrer zum Captain. Er soll der zuletzt anfälligen Abwehr Halt geben und den Klub zum ersten Meistertitel seit 2024 führen. Zesiger gibt zu, dass er mehr Verantwortung trägt als bei seinem ersten Engagement. Die Aufgabe ist klar: Stabilität schaffen und die Basis für zukünftigen Erfolg legen.