CBX-Produkte: Was steckt wirklich dahinter?

CBX-Produkte werden auf Plattformen wie Alibaba und in der Werbung auf Facebook angeboten. Hinter den griffigen Werbeversprechen steckt mehr Unklarheit, als die Anbieter vermuten lassen.

Auf Plattformen wie Alibaba und in der Werbung auf Facebook tauchen seit einiger Zeit vermehrt Produkte auf, die als Vollspektrum-Hanf-Harz mit der Bezeichnung CBX angeboten werden.

Verkauft werden sie meist mit dem Versprechen, vollkommen legal und problemlos in der EU zu bestellen. Hinter den griffigen Werbeversprechen steckt mehr Unklarheit, als die Anbieter vermuten lassen. Vorweg das Wichtigste: CBX ist kein klar definierter, einheitlicher Wirkstoff. Der Begriff wird im Marketing bewusst vage verwendet und reiht sich in den wachsenden Graumarkt der sogenannten Legal-High-Produkte ein, zu dem auch Cannabinoide wie HHC oder THCP gehören.

In der Fachliteratur gibt es keine eindeutige Substanz mit dem Namen CBX. Teilweise wird das Kürzel als loser Sammelbegriff für nicht berauschende Cannabinoide verwendet, teilweise taucht es schlicht als Produktlabel auf. In der konkreten Bewerbung von Vollspektrum-Hanf-Harz CBX auf Marktplätzen wirkt der Begriff vor allem wie ein Marketingname, der bewusst an bekannte Abkürzungen wie CBD oder CBN angelehnt ist. Was tatsächlich in solchen Harzen enthalten ist, lässt sich von außen nicht zuverlässig sagen.

Genau das ist das erste Problem: Wer ein Produkt kauft, dessen Wirkstoffe nicht klar deklariert sind, weiß nicht, was er konsumiert. Eine Übersicht über die tatsächlich existierenden neuen Cannabinoide und ihre Unterschiede bieten wir im Beitrag. Die Aussage, ein Produkt sei in der gesamten EU legal, ist in diesem Bereich fast immer zu pauschal. Es gibt keine einheitliche EU-Regelung für neue und halbsynthetische Cannabinoide.

Jedes Land entscheidet eigenständig, und die Lage ändert sich laufend. Mehrere Staaten haben zuletzt nachgeschärft, wie wir unter anderem im Beitrag In Deutschland greift bei vielen dieser Stoffe das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG), das ganze Stoffgruppen erfassen kann, auch wenn ein konkretes Molekül nicht namentlich aufgeführt ist. Wie wirksam dieser Ansatz ist, haben wir im Artikel beleuchtet. Hinzu kommt: Werden solche Produkte als Lebensmittel oder zum Verzehr angeboten, fallen sie zusätzlich unter die Novel-Food-Verordnung.

Und sobald ein Harz relevante Mengen THC enthält, gilt ohnehin das Konsumcannabis- beziehungsweise Betäubungsmittelrecht. Beim Import aus Nicht-EU-Ländern wie China über Marktplätze wie Alibaba kommt zusätzlich der Zoll ins Spiel. Ein legal-Stempel im Online-Shop sagt nichts darüber aus, ob Einfuhr und Besitz im eigenen Wohnsitzland tatsächlich erlaubt sind. Eine Rechtsberatung für den Einzelfall können und wollen wir hier nicht leisten.

Klar ist aber: Solche Werbeversprechen gehören kritisch hinterfragt. Neben der rechtlichen Unsicherheit steht das gesundheitliche Risiko. Produkte aus unregulierten Quellen durchlaufen keine verlässliche Qualitätskontrolle. Reinheit, Wirkstoffgehalt und mögliche Verunreinigungen mit Lösungsmitteln, Schwermetallen oder Pestiziden sind bei Ware von anonymen Marktplätzen nicht gesichert.

Bei halbsynthetischen Cannabinoiden kommen mögliche Rückstände aus der chemischen Herstellung hinzu, und belastbare Studien zur Langzeitwirkung vieler dieser neuen Stoffe fehlen bislang. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte von Produkten ohne nachvollziehbare Herkunft und ohne unabhängige Laboranalyse die Finger lassen. Werbeversprechen wie 100 Prozent legal in der EU sind ein Warnsignal, kein Gütesiegel. Herkunft, Hersteller und eine unabhängige Laboranalyse sollten transparent und nachprüfbar sein.

Im Zweifel gilt: kein Kauf, solange Zusammensetzung und rechtliche Lage nicht geklärt sind





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