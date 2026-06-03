CBS News entlässt langjährigen '60 Minutes'-Journalisten Scott Pelley

Scott Pelley wirft Chefredaktorin Bari Weiss vor, '60 Minutes' zu zerstören. CBS News entlässt den bekannten Journalisten nach einem Streit über umstrittene Personalentscheidungen bei der Traditionssendung.

CBS News hat den langjährigen ' 60 Minutes '-Journalisten Scott Pelley entlassen. Pelley warf Chefredaktorin Bari Weiss vor, ' 60 Minutes ' zu zerstören. Der bekannte CBS-Journalist Scott Pelley wurde nach einem Streit mit der Führung von CBS News entlassen.

Hintergrund waren umstrittene Personalentscheidungen bei der Traditionssendung '60 Minutes', darunter mehrere Kündigungen ohne öffentliche Begründung. Pelley kritisierte die neue Chefredaktorin Bari Weiss scharf und warf ihr vor, die Sendung zu beschädigen. Kurz darauf erhielt er die fristlose Kündigung wegen angeblich unangemessenen Verhaltens. Sein Ausscheiden folgt auf weitere Abgänge und verstärkt die Sorgen über einen grundlegenden Wandel bei CBS News.

Ehemalige Kollegen und Führungskräfte verteidigten Pelley und bezeichneten ihn als eine der wichtigsten journalistischen Persönlichkeiten des Senders. Sein Weggang gilt als bedeutender Einschnitt für die Zukunft der Sendung





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