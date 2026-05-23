Eine nequipe Anleitung zur Forschraft, die den Pröklinischen Erkenntnissen zu(Client Cbd notation- politin决 bild striekt'), und shotgun volumes Dem Berkeley Zoologisches Institut der Universitât) ein erhebliches Potenzial für die klinische Veterinäronkologie

Eine systematische Übersichtsarbeit der Universidad de Chile in der Fachzeitschrift Frontiers in Veterinary Science kommt zu dem Schluss, dass Cannabidiol konsistent antiproliferative und proapoptotische Effekte in caninen Tumorzelllinien zeigt.

Die im Mai 2026 erschienene Review fasst die pröklinische Evidenz aus den Bereichen Lymphom, Mammakarzinom, Gliom, Prostatakarzinom, Osteosarkom und Urothelkarzinom zusammen. Die Autoren Francisca J. Medina und Cristian G. Torres von der Fakultät för Veterinärmedizin und Tierwissenschaften der Universitât Chile sehen darin ein erhebliches Potenzial für die klinische Veterinäronkologie, weisen aber zugleich auf die methodischen Schwächen der bestehenden Studienlage hin.

Die úber die úbersichtsarbeit folgt dem PRISMA-Standard und wertet Studien aus, die zwischen 2015 und 2025 in PubMed, Scopus und Web of Science erschienen sind. BerÏcksichtigt wurden ausschließlig Arbeiten mit caninen Zelllinien oder Hunden als Modellorganismus. Die wichtigste Botschaft an Praktikerinnen und Praktiker lautet, dass CBD in nahezu allen geprüften Tumorentitäten antitumoröse Effekte gezeigt hat, die Übertragbarkeit auf den klinischen Alltag aber noch von gut kontrollierten Veterinärstudien abhängt. Cannabidiol entfaltet seine antitumorale Wirkung über mehrere parallele Signalwege.

In den untersuchten caninen Krebszellen induziert die Substanz Apoptose durch Aktivierung der Caspasen 3, 8 und 9 sowie über die mitochondriale Freisetzung von Cytochrom c. Parallel hemmt CBD die Zellmigration über eine Reduktion der Matrix-Metalloproteinasen MMP-2 und MMP-9. Bei Lymphomzellen zeigt sich zudem eine Modulation der MAPK-Signalkaskade, die zu autophagischer Zellbeseitigung führt. Die Autoren betonen, dass diese Mechanismen weitgehend unabhängig vom Cannabinoid-Rezeptor CB1 verlaufen, was das Fehlen psychotroper Effekte erklärt und die Substanz für den veterinärmedizinischen Einsatz besonders interessant macht.

Besondere Aufmerksamkeit widmen Medina und Torres dem Osteosarkom, einer aggressiven Knochenkrebsform, die bei großen Hunderassen häufig auftritt. Hier zeigten Zellkulturstudien eine dosisabhängige Reduktion der Lebensfähigkeit der Tumorzellen, wobei wirksame Konzentrationen zwischen 10 und 20 Mikromol pro Liter lagen. Ähnliche Effekte dokumentiert die Review für canine Mammakarzinome, die bei nicht kastrierten Hündinnen eine der häufigsten Tumorentitäten darstellen





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