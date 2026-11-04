Der Sportgerichtshof CAS erlaubt Russland die WM-Teilnahme 2027. Deutschland, Finnland und weitere Nationen drohen mit einem Boykott der Veranstaltung.

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat entschieden, dass Russland an der Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2027 teilnehmen darf. Dieses Urteil öffnet den russischen Nationalmannschaften die Tür zu internationalen Turnieren, nachdem das Land seit fünf Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Die Entscheidung des Schiedsgerichts in Lausanne stößt auf scharfe Kritik und politische Ablehnung in weiten Teilen des westlichen Europas.

Schweizer Verband zeigt sich passiv und abwartend

Die Reaktion des Schweizer Eishockeyverbands Swiss Ice Hockey (SIHF) wird als feige und verantwortungslos kritisiert. Anstatt klare Positionen zu beziehen, beschränkt sich der Verband auf die Aussage, dass die Umsetzung des Urteils nun in der Zuständigkeit des Internationalen Eishockeyverbands (IIHF) liege. Man werde die weiteren Entwicklungen lediglich aufmerksam verfolgen und die Entscheidungen der Weltorganisation abwarten. Diese Haltung wird als Versuch gewertet, die Verantwortung auf andere Akteure abzuschieben. Der neue SIHF-Präsident Marc Lüthi schweigt zudem komplett zum CAS-Entscheid, was ihm vorgeworfen wird, kein Rückgrat für eine klare ethische Positionierung zu besitzen.

Also read Lyss BE: Budget 2027 genehmigt – Steuern bleiben unverändert

Deutschland sieht sich als Gastgeber vor Herausforderung

Als Ausrichter der Eishockey-Weltmeisterschaft steht Deutschland plötzlich vor einer schwierigen diplomatischen und sportlichen Lage. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat klar Stellung bezogen und die Rückkehr russischer Nationalmannschaften zu internationalen Turnieren abgelehnt. In einer offiziellen Mitteilung heißt es, dass eine Zulassung Russlands für den DEB unakzeptabel sei. Deutschland muss nun abwägen, wie mit dem Urteil umgegangen wird, während gleichzeitig der Druck durch internationale Partner steigt, die einen Boykott ankündigen.

Advertisement

Nordische Länder und Osteuropa drohen mit Boykott

Finnland, als direkter Nachbar Russlands, reagiert mit höchster Alarmbereitschaft und droht offen mit einem Boykott der Weltmeisterschaft, sollte das russische Team zugelassen werden. Auch Dänemark, Schweden, Norwegen, Tschechien, Lettland und Österreich stehen fest hinter dieser Linie. Diese Nationen betonen, dass sie keine Teilnahme von russischen Mannschaften akzeptieren werden. Die Sponsoren planen ebenfalls den Rückzug, was erhebliche finanzielle Folgen für die Organisation des Turniers haben könnte. Die Solidarität unter diesen Ländern ist eindeutig und dient als Warnsignal an den Sportgerichtshof und den IIHF.

Propaganda-Erfolg für Kreml versus diplomatischer Triumph

Kritiker sehen das Urteil des CAS als direkten Sieg für die Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Eishockey spielt in der Selbstdarstellung des Kremls eine große Rolle, und die Rückkehr in den internationalen Sport wird als Legitimation genutzt. Russische Medien könnten das Urteil so interpretieren, dass sie das Opfer unfairer Behandlung seien und Recht hätten. Während einige Kommentatoren von einem diplomatischen Triumph für die Richter sprechen, argumentieren Gegner, dass dies dem Kriegspropaganda-Apparat in die Hände spielt und die moralische Integrität des Sports untergräbt.