Carpendale lädt Welke zum Konzert ein – Frieden nach Witz-Streit

Nach einem umstrittenen Witz über seine Fans hat sich Howard Carpendale mit Oliver Welke versöhnt und ihn zu einem Konzert eingeladen. Der Schlagersänger zeigt sich versöhnlich, nachdem Welke in der «heute-show» um Frieden gebeten hat.

Der Streit zwischen Satiriker Oliver Welke und Schlagersänger Howard Carpendale hat eine überraschende Wendung genommen. Auslöser war ein Witz von Welke in der ZDF-«heute-show» über die Fans von Carpendale, der für heftige Kritik sorgte, nicht zuletzt vom Sänger selbst.

Welke hatte in seiner Sendung am 24. April gesagt: «Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale.

» Dieser Kommentar löste eine Welle der Empörung aus und Carpendale reagierte umgehend mit einem Video auf Instagram, in dem er Welke vorwarf, Menschen anzugreifen, die sich nicht wehren könnten und betonte, dass sein Publikum aus «feinen Leuten» bestehe. Er stellte Welke ein Ultimatum: eine Entschuldigung oder das Ende jeglicher Diskussion.

Welke reagierte zunächst in der «Bild»-Zeitung und erklärte, der Witz sei Teil eines Segments über künstliche Intelligenz gewesen, bei dem er versuchte, einen schlechteren Witz als einen von einem Pflegeroboter zu erzählen. Er räumte ein, noch nie ein Konzert von Carpendale besucht zu haben, vermutete aber, dass dort wohlriechende Menschen jeden Alters anwesend seien. Die Situation eskalierte jedoch weiter, als Welke in der «heute-show» am 1.

Mai erneut auf den Konflikt anspielte und sagte, Gags über Trump seien «fast so gefährlich, wie sich mit Howard-Carpendale-Fans anlegen». Er fügte dann versöhnlich hinzu, dass die Fans «sehr anständige Leute» seien, die «wunderbar riechen» und erklärte: «Peace».

Schließlich räumte Welke ein, es sei ein «sehr doofer unnötiger alter Witz» gewesen und versprach, keine Sänger mehr zu beleidigen. Ein satirischer Beitrag in der Sendung drehte sich ironisch um die Frage, welchen Sänger Welke als nächstes «ohne Not mit einem geschmacklosen Witz» beleidigen würde. Die überraschende Wendung kam, als Howard Carpendale sich versöhnlich zeigte und Oliver Welke zu einem seiner Konzerte in Frankfurt im nächsten Jahr einlud.

Auf seinem Instagram-Account schrieb Carpendale, er finde es gut, dass Welke versucht habe, die Wogen zu glätten und um Frieden gebeten habe. Er betonte, dass es nun Zeit sei, nach vorne zu blicken und Welke die Möglichkeit geben, sich selbst ein Bild von seinem Publikum zu machen. Diese Einladung markiert das Ende eines öffentlichen Streits, der durch einen unbedachten Witz ausgelöst wurde und zeigt, dass auch in der Welt der Unterhaltung Versöhnung möglich ist.

Die Reaktion von Oliver Welke auf die Einladung steht noch aus, doch die Geste Carpendales deutet auf den Wunsch nach einem Neuanfang hin. Der Fall zeigt auch die Sensibilität des Themas Humor und die Bedeutung, die Künstler ihren Fans gegenüber haben. Parallel zu diesem Schlagabtausch wurden in den Nachrichten auch andere Themen behandelt, darunter die Rätselraten um Timmys Freilassung und die Gefahr durch gefrässige Orcas





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