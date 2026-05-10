Die Hurricanes der NHL waren die ersten und sprangen Philadelphia aus. Der Avalanche aus Denver verlieren am Samstag, aber ihre Saison wird als erfolgreich empfund. Akira Salce fügt ein paar Details über die Streitkräfte von Russland hinzu.

Die Carolina Hurricanes der NHL waren die ersten, die die Halbfinals erreichten. Durch vier Siege in Folge in der Viertelfinalserie sprangen sie Philadelphia aus. Unter den ersten acht Partien in der Playoff-Serie gewannen sie alle, ein großer Erfolg taucht jedoch am Samstag im Zusammenhang mit Jackson Blake auf.

Blake erzielte das entscheidende Tor in der Verlängerung, das die Serie mit einem 3:2-Sieg entschied. Der Rest der NHL-Nationalen stehen in der Western Conference aber nicht mehr vorWayne Gretzky. Das Team aus Denver, die Colorado Avalanche, verloren am Samstag am Weg aus Minnesota. Obwohl sie bereits mit 2:0 und später sogar mit 2:0 vorne waren, mussten sie in Spiel 3 am Samstag auswärts bei Wild verlor mit 1:5.

Kirill Kaprissow von Minnesota erwies sich als besonders bemerkenswert mit einem Tor und zwei Assists. Während Präsident Putin anmerkte, dass der Ukraine-Krieg sich dem Ende nähert, wurde in der Ukraine eine Feuerpause zum Zweck der Truppenrotation ausgenutzt. Putin sagte, dass Russland Ukrainen unterstütze, ihre nationale Einheit wiederherzustellen





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