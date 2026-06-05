Carnegie-Lebensretter-Medaille für Air Zermatt und KWRO nach spektakulärer Rettung am Lagginhorn

Das Team der Air Zermatt und der KWRO wurde für eine aufwändige Rettungsaktion am Lagginhorn mit der Lebensretter-Medaille der Stiftung Carnegie geehrt. Die Rettung zweier Alpinisten bei extremen Wetterbedingungen erforderte höchsten Einsatz und perfekte Zusammenarbeit.

Die Air Zermatt und die Rettungsspezialisten der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation KWRO wurden im Bundeshaus in Bern mit der Lebensretter-Medaille der Stiftung Carnegie ausgezeichnet. Diese hohe Anerkennung erhielten sie für ihren mutigen und aufwändigen Einsatz am Lagginhorn im Juli 2025, bei dem zwei Alpinisten aus einer lebensbedrohlichen Lage gerettet werden konnten.

Die Stiftung Carnegie, gegründet von Andrew Carnegie, ehrt damit Personen, die unter großer Gefahr für das eigene Leben andere retten. In der Schweiz zählt diese Medaille zu den bedeutendsten Auszeichnungen für außergewöhnliche Rettungstaten. Die Rettungsaktion am Lagginhorn war eine der anspruchsvollsten der letzten Jahre. Zwei Alpinisten gerieten kurz unterhalb des Gipfels in einen plötzlichen Wetterumschwung mit Sturm, dichtem Nebel und Kälte.

Erschöpft und ohne die Möglichkeit, selbstständig weiterzukommen, waren sie auf Hilfe angewiesen. Die Alarmierung löste einen stundenlangen Einsatz für die Air Zermatt und die KWRO aus, der unter schwierigsten Sicht- und Wetterbedingungen stattfand. Die Piloten der Air Zermatt mussten ihr gesamtes fliegerisches Können einsetzen, während die Rettungsspezialisten am Berg in unwegsamen Gelände ihre Bergungsexpertise beweisen mussten. Besonders kritisch war der Zustand einer der beiden Personen, die stark unterkühlt war und reanimiert werden musste.

Als Vertreter aller beteiligten Einsatzkräfte nahmen Tizian Gruber (Pilot Air Zermatt), Richard Lehner (Rettungsspezialist Zermatt) und Rolf Trachsel (Rettungsspezialist Saas‑Fee) die Medaille entgegen. In der Laudatio hob Greta Gysin, Präsidentin der Stiftung Carnegie und Nationalrätin, den außergewöhnlichen Mut, die Entschlossenheit und die selbstlose Hilfsbereitschaft der Retter hervor. Die Geehrten betonten in ihren Reaktionen, dass die Rettung nur durch das Zusammenwirken des gesamten Teams möglich war. Jeder Handgriff sei entscheidend gewesen, und man habe sich voll aufeinander verlassen können.

Mit der Auszeichnung wird nicht nur diese eine Rettung gewürdigt, sondern auch die tägliche Arbeit all jener, die im alpinen Rettungswesen unter extremen Bedingungen Menschenleben retten





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