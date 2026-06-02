Carmen und Robert Geiss schenken Ralf Schumacher ein XXL-Gemälde zur Hochzeit

Die Reality-Stars überraschten das Paar mit einem riesigen Kunstwerk, das wegen seiner Größe kaum ins Auto passte. Das Porträt zeigt Schumacher und Bousquet-Cassagne mit Herzen und Mickey-Maus-Köpfen.

Carmen und Robert Geiss überraschten Ralf Schumacher und seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne mit einem ganz besonderen Hochzeitsgeschenk . Die beiden Reality-Stars waren unter den 200 Gästen, die am vergangenen Wochenende in St. Tropez die Trauung des ehemaligen Formel-1-Fahrers und seines Mannes feierten.

Für das Brautpaar hatten die Geissens ein riesiges Kunstwerk anfertigen lassen, das aufgrund seiner enormen Ausmaße nur mit Mühe zum Veranstaltungsort transportiert werden konnte. In einem auf Instagram geteilten Video ist zu sehen, wie Robert Geiss dem Paar das übergroße Gemälde präsentiert und dabei schildert, welche logistischen Herausforderungen es mit sich brachte.

'Es war so schwer, dass ich drei Autos ausprobieren musste, um es hierhin zu bringen. Es hat weder in den Lambo gepasst noch in den Ferrari, aber in die G-Klasse so halbwegs', erzählt der Unternehmer lachend, während er das verpackte Bild aus dem Mercedes SUV zieht. Schumacher und Bousquet-Cassagne sind sichtlich gespannt, als die Hülle entfernt wird. Das Kunstwerk zeigt die beiden als comicartige Figuren, umgeben von zahlreichen kleinen Herzen, die die Liebe symbolisieren sollen.

In großen Lettern prangt die Aufschrift 'True Love', und zwei Mickey-Maus-Köpfe zieren die obere Bildhälfte. Besonders amüsant: Die Geissens haben sich selbst in der unteren Bildmitte verewigt, und auch der Künstler Sharyar Azhdari hat sich unten rechts im Comic-Stil eingebaut. Robert Geiss merkt dazu scherzhaft an: 'Wir geben euch ein Gesicht' - eine Anspielung auf ein anderes Bild von Schumacher und Bousquet-Cassagne, auf dem deren Gesichter fehlten. Die Frischvermählten sind begeistert.

'Oh là là! ', ruft Bousquet-Cassagne beim Anblick des Bildes, während Ralf Schumacher strahlt und bemerkt, dass er auf dem Werk so jung aussehe. Der Unternehmer hat bereits einen Platz für das XXL-Porträt vorgeschlagen, aber die genaue Position bleibt vorerst geheim. Carmen Geiss teilte auf Instagram ihre Gedanken zu dem Geschenk: 'Uns war es wichtig, etwas Persönliches und Einzigartiges zu schenken.

Und mal ehrlich: Was gibt es Schöneres als ein individuell gestaltetes Kunstwerk, das für immer an diesen besonderen Tag erinnert?

' Die Hochzeit in St. Tropez war ein glamouröses Ereignis, bei dem zahlreiche Prominente aus Sport, Showbusiness und Gesellschaft zusammenkamen. Die Geissens, die selbst für ihren opulenten Lebensstil bekannt sind, bewiesen mit dieser Geste einmal mehr ihren Hang zu außergewöhnlichen Präsenten. Das Gemälde ist nicht nur ein Liebesbeweis für das Paar, sondern auch ein Statement: Wahre Liebe verdient ein Denkmal - und wenn es eines im XXL-Format sein muss.

Die Reaktionen in den sozialen Medien sind überwiegend positiv, viele Follower loben die Kreativität und den persönlichen Touch des Geschenks. Manche fragen sich allerdings, wo die beiden das riesige Bild in ihrem Zuhause unterbringen werden. Doch eines ist sicher: Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne werden noch lange an diese Überraschung denken. Die Hochzeit stand ganz im Zeichen der Freude und des Zusammenkommens, und das Geissens-Geschenk fügte dem Tag eine weitere unvergessliche Note hinzu.

Es zeigt, dass selbst in der oft oberflächlichen Welt des Ruhms echte Freundschaft und Großzügigkeit existieren. Und die Mickey-Maus-Motive verleihen dem Ganzen eine verspielte Leichtigkeit, die perfekt zur ausgelassenen Stimmung der Feier passt. So bleibt das Kunstwerk nicht nur ein Gegenstand, sondern wird zu einem Symbol für die Verbundenheit aller Beteiligten





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