Carlos Queiroz beruft Jonas Adjetey für Ghana-WM-Vorbereitungscamp

Nachdem Jonas Adjetey mit dem VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga abstieg, sieht Carlos Queiroz, neuer Trainer der Ghana-Nationalmannschaft, Adjetey für das vorläufige 28-köpfige Aufgebot für das WM-Vorbereitungscamp an. Der Portugiese vertraut auf die Qualitäten des ehemaligen FC Basel-Spielers, der nach einem unglücklichen Startelfdebüt und dem Entlass von Trainer Daniel Bauer keine Einsatzminuten mehr bekam.

Nachdem Jonas Adjetey mit dem VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga abstieg, sieht Carlos Queiroz , neuer Trainer der Ghana -Nationalmannschaft, Adjetey für das vorläufige 28-köpfige Aufgebot für das WM-Vorbereitungscamp an.

Der Portugiese, der die Nachfolge von Otto Addo bei den 'Black Stars' angetreten hat, vertraut auf die Qualitäten des ehemaligen FC Basel-Spielers, der nach einem unglücklichen Startelfdebüt und dem Entlass von Trainer Daniel Bauer keine Einsatzminuten mehr bekam. Trotz der monatelangen Tristesse abseits des Spielfelds bietet Adjetey nun einen grossen Lichtblick: Er wurde für das WM-Vorbereitungscamp berufen. Für Adjetey und sein Nationalteam läuft der Countdown zur WM in Nordamerika, mit einem ersten Testspiel gegen Wales am 2.

Juni und der Weltmeisterschaft im Juni gegen England, Kroatien und Panama. Für Adjetey bietet sich die Chance, den Frust des Abstiegs hinter sich zu lassen und sich für ein definitives WM-Aufgebot zu empfehlen





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